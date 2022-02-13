Час для дипломатії з Росією щодо України збігає – Кірбі

Час для пошуку дипломатичного рішення щодо накопичення Росією війська на кордоні з Україною збігає, сказав в ефірі програми "Fox News Sunday" на каналі Fox News речник Пентагону Джон Кірбі. Він також попередив, що вторгнення може статися у наступні дні.

«Але знову ж таки, ми вже говорили це і ми досі віримо, що ще лишився час та місце для дипломатичного шляху уперед. Ми досі віримо, що є шлях до деескалації напоруження, знаходження мирного виходу із ситуації, так щоб уникнути війни в Україні», - додав він.

На тлі російської загрози багато країн, в тому числі США, закликали своїх громадян залишити країну. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван минулого тижня заявив, що США не будуть надсилати своїх військових для евакуації американців у разі російськово вторгнення, закликавши їх залишити країну зараз. Кірбі у неділю підтвердив цю позицію США: «Зараз не час бути в Україні. Ви повинні залишити країну негайно».

У суботу Кірбі анонсував, що міністр оборони США Ллойд Остін після телефонної розмови з міністром оборони РФ Шойгу наказав передислокацію 160 американських військових в Європі.

В матеріалі використані джерела Fox News.