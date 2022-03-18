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Завершилися переговори Байдена і Сі Цзіньпінa. Чи можуть США вплинути на Китай у питанні підтримки ним Росії?
У Білому домі повідомили, що завершилася розмова президента США Джо Байдена з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, яка розпочалася о 9:03 за вашингтонським часом. Наразі «Голос Америки» чекає на офіційне повідомлення Білого Дому про хід переговорів.
За інформацією Міністерства закордонних справ Китаю, президент країни Сі Цзіньпін сказав американському президенту, що обидві країни мають взяти на себе відповідальність щодо забезпечення миру.
«Як постійні члени Ради Безпеки ООН і дві найбільші економіки світу, ми повинні не лише просувати китайсько-американські відносини у правильному напрямку, але й брати на себе міжнародні обов’язки та докладати зусиль для миру та спокою у всьому світі», – сказав Сі, повідомляє уряд Китаю.
Він заявив, згідно прес-релізу, що «Китай висунув ініціативу з шести пунктів щодо гуманітарної ситуації в Україні та готовий надавати подальшу гуманітарну допомогу Україні та іншим постраждалим країнам». Сі сказав, що США та НАТО «також мають вести діалог з Росією, щоб вирішити суть кризи в Україні та послабити безпекові занепокоєння і Росії, і України».
Також президент Китаю висловився проти масштабних санкцій, які, за його словами, можуть спровокувати серйозні наслідки для глобальної економіки.
Ця зустріч відбулася на тлі повідомлень про можливу допомогу Китаю Росії у війні проти України.
«Ми стурбовані тим, що вони розглядають можливість безпосередньої допомоги Росії військовою технікою для використання в Україні», – сказав напередодні державний секретар Ентоні Блінкен.
«Президент Байден розмовлятиме з президентом Сі завтра і дасть зрозуміти, що Китай нестиме відповідальність за будь-які дії, які він вживає для підтримки агресії Росії».
Раніше кілька американських та британських ЗМІ поінформували, що Китай прийняв рішення надати Росії економічну та фінансову підтримку і розглядає можливість військових поставок.
Посилаючись на власні джерела в американському уряді, CNN, зокрема, повідомляє, США передали своїм союзникам у Європі та Азії, що Китай висловив готовність допомогти Росії, зокрема мова йшла про військові пайки, але не зазначили, що допомога вже була надана.
У неділю, 13 березня, в ефірі CNN радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван сказав, що США уважно спостерігають за розвитком подій.
«Ми також уважно стежимо за тим, якою мірою Китай насправді надає будь-яку форму підтримки, матеріальної чи економічної підтримки Росії. Це наше занепокоєння. І ми повідомили Пекіну, що не будемо стояти осторонь і дозволити будь-якій країні компенсувати Росії збитки від економічних санкцій», – сказав Салліван.
У понеділок, 14 березня, Салліван зустрівся з членом Політбюро Комуністичної партії Китаю та директором офісу комісії закордонних справ Ян Цзечі в Римі, Італія. Під зустрічі, яка тривала 7 годин, Салліван «підняв низку питань у відносинах США та Китаю, обговорюючи війну Росії проти України», повідомляє Білий дім.
Москва і Пекін заперечують, що Росія зверталася за допомогою до Китаю.
Про це зокрема у колонці, опублікованій 15 березня у «Вашингтон Пост», написав посол КНР у США, Квін Генг.
«Нещодавні чутки також стверджували, що Росія шукає військової допомоги від Китаю. Дозвольте мені сказати це відповідально: твердження, що Китай знав про цю війну, погоджувався з нею чи мовчазно підтримував її, є суто дезінформацією», - написав дипломат.
Він зазначив, що президент Китаю намагається виступити посередником із мирного врегулювання, і що позиція Китаю щодо війни в Україні є чіткою – «необхідно поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх країн, у тому числі й України; слід серйозно ставитися до законних проблем безпеки всіх країн; і всі зусилля, які сприяють мирному врегулюванню кризи, мають бути підтримані».
Речник Кремля Дмитро Песков також заперечив, що Москва зверталася по допомогу. За його словами, цитують Пескова російські ЗМІ, «Росія може сама завершити почате ‘вчасно і в повному об’сязі’».
Міністр фінансів Росії Антон Сілуанов заявляв про сподівання Росії розширити співпрацю з Китаєм «в умовах закриття західних ринків».
Тим не менш, у США запевненням Москви та Пекіна не вірять, у Сенаті навіть запропонували законопроект, щоб покарати Пекін у випадку можливої фінансової координації з Росією.
«США не можуть зробити нічого, щоб перешкодити Китаю робити те, що вони роблять», - сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» фінансист, засновник фонду «Hermitage Capital» Біл Брадуер. Він припустив, що споживачі можуть відмовитися купувати китайські товари, якщо Китай допомагатиме Росії, але відкинув можливість потужних санкцій з боку США, здатних зупинити Пекін.
У тої же час Браудер вважає, що Китай не готовий надати Росії тої обсяг допомоги, в першу чергу, фінансової, яка необхідна, щоб змінити хід війни.
«Кількість грошей, яка знадобиться Росії для продовження цієї війни, і той факт, що всі їхні резерви центрального банку були заморожені, той факт, що гроші олігархів в офшорах були заморожені, той факт, що СВІФТ, в основному відключений, той факт, що західний бізнес бойкотує Росію, означає, що Росії і Путіну потрібно багато грошей, не малі гроші, а багато грошей. Я не думаю, що Китай захоче давати стільки грошей, скільки їм потрібно, якщо взамін не отримає щось дійсно велике. І я не думаю, що Путін хоче за це закласти всю свою країну Китаю».
Браудер припускає, що Китай може допомогти Росії якоюсь мірою, але так, щоби це не зашкодило їхній міжнародній торгівлі, «особливо зараз, коли ціни на нафту і ціни на продукти харчування такі високі через те, що зробила Росія».
Науковий співробітник Інституту Петерсона з міжнародної економіки Мартін Чорземпа частково з цим погоджується. Він припускає, що китайські компанії навряд чи підуть на відкриті порушення міжнародного санкційного режиму.
«Загалом, схоже, що Китай буде скаржитися, але виконуватиме», — сказав він «Вашингтон Пост».
Іншою формою допомоги Китаю Росії може бути більший обсяг придбання російської нафти та газу за дешево, припустив Олександр Габуєв, старший науковий співробітник і голова російського аналітичного центру Carnegie Moscow Center в інтерв’ю CNBC.
"Офіційного порушення санкцій США та ЄС не буде, але це буде значним матеріальним рятівним колом для режиму", - сказав він.
У статті використано матеріали CNN, “Вашингтон Пост”, Life.Ru, News.Ru, CNBC.
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«Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї», - заява країн-членів ООН
18 березня Рада Безпеки вдруге з моменту с початку російського вторгнення зібралася за ініціативою Росії, аби обговорити ситуацію щодо нібито наявності в Україні біолабораторій, де буцімто здійснювалась "військово-біологічна програма" під наглядом Міноборони США.
Перед засіданням низка країн – США, Албанія, Франція, Ірландія, Норвегія та Великобританія - вийшла зі спільною заявою, в якій назвали дії Росії черговою спробою використати Раду Безпеки ООН для відмивання та поширення своєї дезінформації, а також для того, щоб «виправдати свою неспровоковану та брутальну атаку на Україну».
У заяві зазначається, що засідання та "ця брехня" ініційовані Росією з метою зняти з неї відповідальність за війну, а також гуманітарну катастрофу, яку вона спричинила.
«Як ви всі знаєте – і ми повинні нагадати суспільству – саме Москва тривалий час підтримує програму біологічної зброї в порушення міжнародного права, а не Україна. Саме Москва має добре задокументовану історію застосування хімічної зброї, а не Україна. І саме Москва розпочала цю безглузду війну», - підкреслює заява.
Першим на засіданні виступив постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Він повторив звинувачення на адресу України та США щодо наявності біо-лабораторій, які вже лунали на засіданні РадБезу 11 березня.
Тим часом, Ідзумі Накаміцу - заступниця Генерального секретаря ООН з питань роззброєння знову заявила, що Організації Об'єднаних Націй невідомо про жодну програму з розробки біологічної зброї в Україні.
Окрім того, постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що українських лабораторій біологічної зброї немає ані біля кордону з Росією, ані в якомусь іншому місці.
За її словами, саме Росія є агресором. «Саме російські оперативники отруїли нервово-паралітичними речовинами Олексія Навального, Сергія та Юлію Скрипалів. Саме Росія продовжує підтримувати режим Асада в Сирії і захищати його від відповідальності, коли ООН і Організація із заборони хімічної зброї підтвердили, що Асад неодноразово використовував хімічну зброю протягом останніх кількох років. Не забуваймо, чому ми насправді тут сьогодні: тому що Росія знала, що її цинічний крок щодо ухвалення виправдувальної резолюції провалився. Ця зустріч є результатом їхньої ізоляції в цій Раді та на світовій арені», - додала вона.
По завершенні зустрічі постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що учасники зустрічі "відмовляються визнати очевидне" (in denial- англ.) Російський дипломат заявив, що Росія представила "факти а не лише пропаганду".
Організація економічного співробітництва та розвитку вказала на економічні, соціальні та політичні наслідки війни в Україні
Вторгнення Росії в Україну 24-го лютого поставило під сумнів відновлення економіки від наслідків пандемії COVID-19 і спричинило катастрофу в регіоні, знищуючи життя, будинки та інфраструктуру. Наслідки відчуваються в усьому світі. На це вказує доповідь міжнародної Організації економічного співробітництва та розвитку.(ОЕСР)
В статті наводяться 3 основні висновки цієї кризи:
1) Підтримка для біженців: вже понад 3 мільйони людей втекли з України і в найближчі тижні очікуються нові хвилі біженців. Досі люди виїжджали переважно до невеликої кількості сусідніх країн.
Щоб допомогти основними приймаючим країнам надавати підтримку більш ефективного та стабільно, необхідно запровадити розподіл навантаження та підтримки основними країнами ЄС.
2) Слабше економічне зростання, вища інфляція: на тлі невизначеності, за оцінками ОЕСР, глобальне економічне зростання цього року може бути на 1 відсотковий пункт нижчим ніж прогнозувалося до конфлікту. У той час як інфляція, яка вже була високою на початку року, може бути вищою за довоєнні прогнози, щонайменше на 2,5 відсоткових пункти, в загальному показнику по країнах. Графіки ОЕСР показують потенційний вплив на ВВП та інфляцію.
3) Зростання цін на енергоносії та продукти харчування найбільше вдарять по малозабезпечених верствах населення: Оскільки Росія постачає близько 16% світового природного газу і 11% нафти, ціни на енергоносії тривожно підскочили. Європа, зокрема, сильно залежить від російського газу та нафти. Спотові ціни на газ в Європі зараз більш ніж у 10 разів вищі за попередній рік. А вартість нафти за той самий період зросла майже вдвічі. Ціновий шок загрожує посиленням бідності та порушенням виробництва товарів і послуг у всьому світі.
Своєю чергою вже у квітні цього року Міністерство економіки України почне підраховувати перші втрати ВВП України через війну з Росією. Про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін під час телемарафону українських ЗМІ.
"Що стосується ВВП, то ми зможемо підбивати підсумки тільки тоді, коли завершиться перший повний місяць з моменту, коли економіка перейшла на військовий режим. Тобто у квітні ми зможемо підвести проміжні підсумки березня і тоді називати певні цифри", - цитує Кудіна, Укрінформ.
За словами Дениса Кудіна Мінекономіки рахує збитки за двома підходами. Крім підрахунку втрат ВВП, міністерство також рахує шкоду, завдану інфраструктурі країни. Відтак, станом на 13 березня росія завдала українській інфраструктурі збитків на понад 119 млрд дол, стверджують у міністерстві.
У статті використано матеріали "Укрінформ".
Литва, Латвія та Естонія висилають загалом 10 російських дипломатів
Міністерства закордонних справ Латвії, Литви та Естонії повідомили про висилку кількох російських дипломатів 18 березня.
МЗС Естонії заявило, що викликало російського посла в країні і вручило йому дипломатичну ноту, за якою трьох співробітників посольства з дипломатичним статусом оголосили персоною нон-ґрата.
«Заступник міністра з політичних питань Рейн Таммсаар, який вручив дипломатичну ноту послу Росії, підкреслив, що діяльність осіб, про які йдеться, порушує Віденську конвенцію про дипломатичні зносини, і тому вони повинні покинути Естонію протягом 72 годин. Усі троє прямо й активно підривають безпеку Естонії та поширюють пропаганду, що виправдовує військові дії Росії», – заявили у відомстві.
За повідомленням, Таммсаар засвідчив готовність Таллінна й надалі використовувати всі наявні способи для підтримки України.
Про виклик посла Олексія Ісакова повідомило й МЗС Литви. Згідно з отриманою ним нотою, чотири російських дипломати оголошені персонами нон-ґрата через «діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом» і повинні залишити Литву протягом п’яти днів.
«Литва вдалася до такого кроку на знак солідарності з Україною, яка зіткнулася з безпрецедентною російською військовою агресією», – коментують у міністерстві.
Своєю чергою МЗС Латвії повідомляє, що в п’ятницю очільник відомства Едгарс Рінкевичс своїм рішенням оголосив персонами нон-ґрата трьох дипломатів російського посольства. Це рішення також пояснили діяльністю, яка «несумісна з їхнім дипломатичним статусом та завдає шкоди республіці Латвія».
«Рішення міністра закордонних справ було ухвалене на знак солідарності з Україною в її боротьбі проти неспровокованої та невиправданої військової агресії Росії проти України, в плануванні та втіленні якої відіграли важливу роль співробітники безпекових служб Російської Федерації», – зазначають у міністерстві.
Люди, яких стосувалося рішення Рінкевичса, повинні залишити країну до кінця доби 23 березня.
МЗС Росії прокоментував тільки рішення Естонії, назвавши його нібито необґрунтованою «недружньою акцією».
Сейм Литви 17 березня одноголосно ухвалив резолюцію, яка закликає ООН закрити небо над Україною.
Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання вищого керівництва країни «закрити небо» над Україною НАТО та особисто лідери більшості західних країн відповідають відмовою.
Країни "Групи семи" заявили, що відповідальних за військові злочини буде притягнуто до відповідальності
Міністри "Групи семи" напередодні заявили, що відповідальні за воєнні злочини, у тому числі невибіркове використання зброї проти мирного населення, будуть притягнуті до відповідальності. Про це йдеться у заяві, яку опублікувало німецьке зовнішньополітичне відомство за підсумками наради міністрів закордонних справ G7.
"Облога Маріуполя та інших міст та відмова у гуманітарній допомозі є неприйнятними", - відзначає заява.
Як повідомляється, міністри групи також привітали поточну роботу з розслідування та збору доказів, у тому числі з боку прокурора Міжнародного кримінального суду.
Серед іншого, учасники зустрічі також взяли на себе зобов’язання "істотно збільшити та поширювати гуманітарну допомогу" та відзначили, що потреби українців зростають щодня через триваючу агресію Росії.
"Невідкладно потрібні посилені гуманітарні зусилля для України та за її межами, бо ця нещадна війна матиме серйозні наслідки для продовольчої безпеки та цін у багатьох країнах, які залежать від поставок з українського аграрного сектору", - відзначає заява.
Країни "Групи семи" також висловили готовність посилити тиск на Росію на тлі її збройного вторгнення в Україну.
За підсумками відеоконференції сторони були єдині на думці, що введені проти РФ санкції "надали значний вплив на економіку" РФ, наголошується в повідомленні.
Ці санкції "спрямовані проти тих, хто відповідає за незаконний напад на Україну, а не проти російського громадянського суспільства", наголошується в заяві.
"G7 готова посилити цей тиск", - зазначили глави МЗС «Групи семи».
Між тим, як повідомляють російські ЗМІ, міністр закордонних справ Росії заявив, що Москва звикла до хвиль санкцій Заходу. Напередодні речниця МЗС Росії Захарова заявила, що санкції неминуче "б'ють і по тим країнам, які їх запроваджують".
Раніше у Кремлі засудили слова президента США Джо Байдена, який назвав президента Росії Володимира Путіна військовим злочинцем.
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