Міністри оборони НАТО обговорюють, як зміцнити протиповітряну оборону України

Міністри оборони країн НАТО в середу, 12 жовтня, обговорили, як можна зміцнити системи ППО України, щоб протистояти ракетним атакам, які Росія здійснює по Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що переговори в Брюсселі зосереджені на посиленні підтримки України. Він сказав, що зараз настав «вирішальний момент для безпеки», оскільки останні російські атаки є «найсерйознішою ескалацією війни з часів вторгнення в лютому».

З понеділка внаслідок понад 100 російських ракетних обстрілів загинуло щонайменше 26 людей по всій Україні. Столтенберг заявив, що союзники НАТО дали Києву зрозуміти, що вони готові підтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно».

Україна показала світові, що її війська та військова міць вільного народу боротимуться бо їхня демократія та їхній суверенітет переможуть

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що в той час як президент Росії Володимир Путін «намагається змусити ненавчених цивільних проти їх волі їхати на передову» та призиває 300 тисяч резервістів, «Україна показала світові, що її війська та військова міць вільного народу боротимуться, бо їхня демократія та їхній суверенітет переможуть».

«Їхня мужність надихає всіх нас», – сказав Остін. «Путін обрав війну. Але Україна вирішила захищатися, і робить це чудово».

Міністр оборони США підкреслив: «Ці перемоги належать сміливим українським солдатам. Але безпекова допомога, тренування й зусилля із забезпечення з боку контактної групи стали життєво необхідними. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом».

За словами Остіна, за останні місяці «війна змінилась, й відповідно - місія контактної групи». Він підкреслив, що західні союзники продовжать надавати Україні необхідну безпекову допомогу у відповідь на нагальні потреби й також на далеку перспективу.

«Це означає потік нагальних [оборонних] можливостей в Україну зараз. Це означає активізацію зусиль із навчання, щоб допомогти захисникам України якнайкраще використовувати свої нові можливості. І це означає підштовхувати наші промислові потужності до інновацій, оскільки ми надаємо Україні інструменти, які їй потрібні для важкого шляху попереду», - додав Остін.

Напередодні російський президент Путін заявив, що російські обстріли цього тижня по містах різних регіонів України, включно із Києвом, стали прямою відповіддю на руйнування Керченського мосту.

Українська влада не взяла на себе відповідальність за вибухи на Керченському мості. МВС України назвало російське розслідування "нісенітницею".

Британія заявила, що будівництво мосту над Керченською протокою було порушенням суверенітету України, "це міст, збудований на українській території", - сказав представник Британії в ОБСЄ Аян Стаббс.

Як повідомляв "Голос Америки", 11 жовтня лідери країн “Групи семи” засудили російські атаки на цивільне населення в Україні й запевнили, що російський президент та інші причетні до цих атак, понесуть відповідальність за скоєне. “Група семи” також засудила нові спроби росіян анексувати українську територію.

“G7 рішуче засуджує та однозначно відкидає незаконну спробу анексії Росією Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також АР Крим та міста Севастополь, - мовиться у заяві. - Ми ніколи не визнаємо цієї нелегальної анексії чи фіктивних референдумів, які Росія використовує, щоб виправдати анексію”. Лідери G7 запевнили, що їхні країни продовжуватимуть застосовувати додаткові економічні санкції щодо фізичних та юридичних осіб в самій РФ чи за її межами, які причетні до спроб Москви змінити українські кордони.

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