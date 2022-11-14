Ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні – головні тези зустрічі Байдена та Сі 

Американський та китайський лідери провели свої перші особисті переговори після того, як Байден вступив на посаду. Зустріч відбулась на полях саміту G20 на Балі, Індонезія. Серед тем саміту, як очікується, буде і війна в Україні.

Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін погодилися на переговорах у понеділок, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні, повідомили в Білому домі.

"Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили свою неприйнятність використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому.

Напередодні зустрічі Байдена та Сі, прем'єр-міністр Китаю Лі Кекіан негативно відгукнувся про "безвідповідальну" ядерну риторику, повідомляє посадовець США, присутній на зустрічах, пише Reuters.

Американський посадовець зазначив, що Лі на саміті ASEAN в неділю "багато говорив про політику Китаю щодо України". "Беззаперечно, в Пекіні є певний дискомфорт через безвідповідальну риторику, та діяльність з боку Росії, - заявив посадовець. - Також, гадаю, беззаперечно, що в Китаї, ймовірно, як здивовані так і трохи зніяковілі через проведення російської воєнної операції".

Китай не засудив російську агресію проти України, але виступив проти воєнного застосування ядерної зброї.

На початку зустрічі в понеділок Байден сказав, що наддержави поділяють відповідальність показати світові, що вони можуть «впоратися з нашими розбіжностями, не допустити переростання конкуренції в конфлікт». Переговори, спрямовані на уникнення конфлікту між конкуруючими супердержавами, тривали три години.

Президент Байден сказав Сі Цзіньпіну, що Вашингтон «продовжуватиме енергійну конкуренцію» з Китаєм, але «ця конкуренція не повинна переходити у конфлікт», повідомляє Білий дім. Байден також висловив заперечення проти "примусових і все більш агресивних дій Китаю щодо Тайваню". Також Байден він сказав Сі, що світ повинен заохочувати Північну Корею діяти «відповідально» після рекордної серії ракетних запусків Пхеньяном і зростаючих побоювань щодо нового ядерного випробування.

В матеріалі використані джерела Barrons's та Reuters.