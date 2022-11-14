Маск планує поділились доходами з користувачами, які створюють контент у Twitter

Непросто бути Ілоном Маском - таким було послання нового власника Twitter, мільярдера, керівника Tesla і SpaceX до молодих людей, які прагнуть повторити його підприємницький успіх.

«Будьте обережні, чого бажаєте», — сказав Маск на бізнес-форумі на Балі в понеділок, коли його запитали, на чому повинен зосередитися потенційний «Ілон Маск зі Сходу».

«Я не впевнений, скільки людей насправді хотіли б бути мною. Вони хотіли б бути тим, ким вони мене уявляють, але це не те саме, – продовжив він. - Я маю на увазі, так, як я себе мучу - це наступний рівень, чесно».

Маск виступив на бізнес-форумі Б-20 напередодні саміту провідних економік світу G20, який проходить на індонезійському курортному острові Балі. Він приєднався до конференції за допомогою відеозв’язку.

Очікувалося, що він буде присутній на заході особисто, але міністр індонезійського уряду Лухут Бінсар Панджайтан, який відповідає за координацію підготовки до саміту, сказав, що Маск не може бути присутнім, оскільки він готується до судових слухань пізніше цього тижня. Так, звертаючись до аудиторії з величезного екрану, сам Маск нарікнув, що останнім часом його робоче навантаження значно зросло.

Маск був одним із найбільш очікуваних доповідачів на бізнес-форумі. Виконавчий директор Tesla сказав, що виробник електромобілів розгляне можливість створення набагато дешевшої моделі, коли його запитають про дешевші варіанти для країн, що розвиваються, таких як Індія та Індонезія, що приймає G20. «Ми вважаємо, що створення набагато доступнішого транспортного засобу мало б сенс, і ми повинні щось зробити», — сказав він.

Маск також підтвердив бажання значно збільшити кількість і тривалість відео в Twitter і поділитися доходом з людьми, які створюють контент, хоча він не надав конкретних подробиць.

Минулого місяця він купив Twitter за 44 мільярди доларів і швидко відправив у відставку раду директорів і топ-менеджерів компанії. 4 листопада він звільнив значну частину решти штатних працівників компанії електронною поштою, а зараз звільняє аутсорсингових підрядників, які займаються боротьбою з дезінформацією та іншим шкідливим контентом.

Маск пообіцяв послабити обмеження на те, що користувачі можуть говорити на платформі. Після чого він отримав купу скарг — багато в самому Twitter — і намагався запевнити компанії, які розміщують рекламу на платформі, та інші, що це не зашкодить їхнім брендам, асоціюючи їх із шкідливим вмістом. У своєму виступі в понеділок Маск визнав критику. «Немає способу зробити всіх щасливими, це точно», — сказав він.

Голова Мінцифри України Михайло Федоров повідомив, що поки в деокупованому Херсоні нема світла, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах за допомогою Starlink

Раніше мільярдер зазнав значної критики і за оголошення наміру припинити безкоштовно обслуговувати термінали його мережі Starlink в Україні. За його словами, щомісяця він втрачає в Україні 20 мільйонів доларів безкоштовних послуг. Після невдалої спроби отримати ці кошти від Пентагону, Маск вирішив таки продовжувати надавати послуги Starlink в Україні безкоштовно.

Мережа Starlink стала критично важливим елементом інфраструктури для українців під час війни.

Так, голова Мінцифри України Михайло Федоров повідомив, що поки в деокупованому Херсоні нема світла, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах за допомогою Starlink.

«Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель», - написав він у своєму Телеграм каналі.