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- Голос Америки
Маск планує поділились доходами з користувачами, які створюють контент у Twitter
Непросто бути Ілоном Маском - таким було послання нового власника Twitter, мільярдера, керівника Tesla і SpaceX до молодих людей, які прагнуть повторити його підприємницький успіх.
«Будьте обережні, чого бажаєте», — сказав Маск на бізнес-форумі на Балі в понеділок, коли його запитали, на чому повинен зосередитися потенційний «Ілон Маск зі Сходу».
«Я не впевнений, скільки людей насправді хотіли б бути мною. Вони хотіли б бути тим, ким вони мене уявляють, але це не те саме, – продовжив він. - Я маю на увазі, так, як я себе мучу - це наступний рівень, чесно».
Маск виступив на бізнес-форумі Б-20 напередодні саміту провідних економік світу G20, який проходить на індонезійському курортному острові Балі. Він приєднався до конференції за допомогою відеозв’язку.
Очікувалося, що він буде присутній на заході особисто, але міністр індонезійського уряду Лухут Бінсар Панджайтан, який відповідає за координацію підготовки до саміту, сказав, що Маск не може бути присутнім, оскільки він готується до судових слухань пізніше цього тижня. Так, звертаючись до аудиторії з величезного екрану, сам Маск нарікнув, що останнім часом його робоче навантаження значно зросло.
Маск був одним із найбільш очікуваних доповідачів на бізнес-форумі. Виконавчий директор Tesla сказав, що виробник електромобілів розгляне можливість створення набагато дешевшої моделі, коли його запитають про дешевші варіанти для країн, що розвиваються, таких як Індія та Індонезія, що приймає G20. «Ми вважаємо, що створення набагато доступнішого транспортного засобу мало б сенс, і ми повинні щось зробити», — сказав він.
Маск також підтвердив бажання значно збільшити кількість і тривалість відео в Twitter і поділитися доходом з людьми, які створюють контент, хоча він не надав конкретних подробиць.
Минулого місяця він купив Twitter за 44 мільярди доларів і швидко відправив у відставку раду директорів і топ-менеджерів компанії. 4 листопада він звільнив значну частину решти штатних працівників компанії електронною поштою, а зараз звільняє аутсорсингових підрядників, які займаються боротьбою з дезінформацією та іншим шкідливим контентом.
Маск пообіцяв послабити обмеження на те, що користувачі можуть говорити на платформі. Після чого він отримав купу скарг — багато в самому Twitter — і намагався запевнити компанії, які розміщують рекламу на платформі, та інші, що це не зашкодить їхнім брендам, асоціюючи їх із шкідливим вмістом. У своєму виступі в понеділок Маск визнав критику. «Немає способу зробити всіх щасливими, це точно», — сказав він.
Голова Мінцифри України Михайло Федоров повідомив, що поки в деокупованому Херсоні нема світла, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах за допомогою Starlink
Раніше мільярдер зазнав значної критики і за оголошення наміру припинити безкоштовно обслуговувати термінали його мережі Starlink в Україні. За його словами, щомісяця він втрачає в Україні 20 мільйонів доларів безкоштовних послуг. Після невдалої спроби отримати ці кошти від Пентагону, Маск вирішив таки продовжувати надавати послуги Starlink в Україні безкоштовно.
Мережа Starlink стала критично важливим елементом інфраструктури для українців під час війни.
Так, голова Мінцифри України Михайло Федоров повідомив, що поки в деокупованому Херсоні нема світла, базові станції мобільного зв’язку працюють на генераторах та терміналах за допомогою Starlink.
«Наша команда одразу ж передає термінали в деокуповані населені пункти. Старлінки допомагають підтримувати зв'язок, поки оператори відновлюють пошкоджений оптичний кабель», - написав він у своєму Телеграм каналі.
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- Голос Америки
Директор ЦРУ Бернз не говоритиме із Наришкіним про можливість перемир'я в Україні - посадовці Білого дому
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернз зустрінеться із директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним в Анкарі.
Мета зустрічі - повідомити Кремлю про те, якими можуть бути наслідки у разі використання Росією будь-якої ядерної зброї. "Він (Бернз - ред.) не веде жодних переговорів. Він не обговорює перемир'я в Україні", - заявили високопосадовці Білого дому для Reuters на умовах анонімності.
В адміністрації президента США підкреслили, що під час зустрічі йтиметься саме про ядерне стримування: "Ми дуже відкрито говорили про те, що у нас є канали для спілкування з Росією щодо управління ризиками, особливо ядерними ризиками та ризиками для стратегічної стабільності".
Минулого тижня прес-секретар Держдепартаменту США Нед Прайс оголосив, що США та Росія домовилися про переговори щодо відновлення інспекцій ядерних об'єктів відповідно до підписаного у 2011 році договору New START. Такі дискусії відбудуться вперше від початку російської війни в Україні 24 лютого.
Раніше агенція Reuters повідомляла про конфіденційні переговори радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана з російськими високопосадовцями, спрямовані на зниження ризику масштабнішої війни через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
Окрім того, в Анкарі на зустрічі із Наришкіним Бернз обговорить долю затриманих у Росїі американців. Як раніше повідомляв Голос Америки, у Держдепі заявили, що "невпинно працюють" над звільненням американської баскетболістки Бріттні Ґрайнер із російської в’язниці, яку засудили до дев'яти років за гратами за перевезення наркотиків.
У статті використано матеріали Reuters
Дивіться також: Що стоїть за ядерною стратегією Кремля
- Голос Америки
Ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні – головні тези зустрічі Байдена та Сі
Американський та китайський лідери провели свої перші особисті переговори після того, як Байден вступив на посаду. Зустріч відбулась на полях саміту G20 на Балі, Індонезія. Серед тем саміту, як очікується, буде і війна в Україні.
Президент США Джо Байден і його китайський колега Сі Цзіньпін погодилися на переговорах у понеділок, що ядерна зброя ніколи не повинна використовуватися, в тому числі в Україні, повідомили в Білому домі.
"Президент Байден і президент Сі підтвердили свою згоду, що ядерна війна ніколи не повинна вестися і ніколи не може бути виграна, і підкреслили свою неприйнятність використання або загрози застосування ядерної зброї в Україні", - йдеться в повідомленні Білого дому.
Напередодні зустрічі Байдена та Сі, прем'єр-міністр Китаю Лі Кекіан негативно відгукнувся про "безвідповідальну" ядерну риторику, повідомляє посадовець США, присутній на зустрічах, пише Reuters.
Американський посадовець зазначив, що Лі на саміті ASEAN в неділю "багато говорив про політику Китаю щодо України". "Беззаперечно, в Пекіні є певний дискомфорт через безвідповідальну риторику, та діяльність з боку Росії, - заявив посадовець. - Також, гадаю, беззаперечно, що в Китаї, ймовірно, як здивовані так і трохи зніяковілі через проведення російської воєнної операції".
Китай не засудив російську агресію проти України, але виступив проти воєнного застосування ядерної зброї.
На початку зустрічі в понеділок Байден сказав, що наддержави поділяють відповідальність показати світові, що вони можуть «впоратися з нашими розбіжностями, не допустити переростання конкуренції в конфлікт». Переговори, спрямовані на уникнення конфлікту між конкуруючими супердержавами, тривали три години.
Президент Байден сказав Сі Цзіньпіну, що Вашингтон «продовжуватиме енергійну конкуренцію» з Китаєм, але «ця конкуренція не повинна переходити у конфлікт», повідомляє Білий дім. Байден також висловив заперечення проти "примусових і все більш агресивних дій Китаю щодо Тайваню". Також Байден він сказав Сі, що світ повинен заохочувати Північну Корею діяти «відповідально» після рекордної серії ракетних запусків Пхеньяном і зростаючих побоювань щодо нового ядерного випробування.
В матеріалі використані джерела Barrons's та Reuters.
- Голос Америки
"Значна, значна перемога" - Байден прокоментував звільнення Херсона та відповів на питання щодо подальшого ходу війни
"Щодо Херсона - це була значна, значна перемога України. Значуща перемога. І я можу лише аплодувати мужності, рішучості та боєздатності українського народу та українських військових. Справді, вони просто дивовижні". Так президент США Джо Байден прокоментував звільнення Херсона Збройними силами України.
Під час брифінгу для преси на Індонезійському Балі в понеділок Байден високо оцінив дії українських військових, поділився очікуваннями щодо того, що військові дії в Україні трохи сповільняться взимку, але відмовився ділитись прогнозами щодо результату війни в Україні. Байден все ж відзначив - плани Росії окупувати Україну провалились.
Президент США також запевнив у готовності США продовжувати підтримувати Україну.
"Думаю, наразі складно точно сказати, що це [звільнення Херсона] означає - але я дуже чітко прояснив, що ми збираємося і надалі забезпечувати українському народу спроможності для власного захисту.
Я думаю, ви побачите, що через зимові місяці та неможливість з такою ж легкістю пересуватися країною, все трохи сповільниться. Гадаю, ми ще побачимо, яким буде результат - за винятком того, що я впевнений, що Росія не окупує Україну, як вони планували з самого початку", - сказав президент США.
Щодо можливості перемовин між Росією та Україною, Байден повторив свою тезу про те, що рішення про перемовини - за Україною.
"І ми не збираємося вести жодних переговорів. Нічого про Україну без України. Це рішення належить прийняти Україні" , - додав він.
Як повідомляв Голос Америки, Жозеп Боррель, верховний представник ЄС в понеділок також привітав звільнення Херсона.
"Російська армія відступає. Це дуже добра новина. Це означає, що стратегія військової підтримки України правильна. Нам треба робити це далі. Ми повинні і далі допомагати Україні усім чим можемо: військово, а також тиснути на Росію і пояснювати решті світу наслідки цієї війни", - сказав Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком наради європейськиї міністрів.
В п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт ASEAN в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський.
- Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.
- Голос Америки
Столтенберг відповів на питання про "прийнятні умови" переговорів між Україною та Росією
Рішення про те, якими будуть прийнятні умови для переговорів щодо закінчення війни Росії, - належить Україні, заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Те, що відбувається за столом [переговорів], принципово пов’язане з ситуацією на полі бою, - сказав Столтенберг. - Тож ми повинні підтримати Україну та зміцнити їхню позицію, щоб на якомусь етапі відбулися переговори, на яких Україна переважатиме як незалежна суверенна країна в Європі".
Генсек Альянсу також додав, що не можна недооцінювати Росію: "Російські збройні сили зберігають значні можливості, а також велику кількість військ. [...] Найближчі місяці будуть важкими. Мета Путіна — залишити Україну у холоді й темряві цієї зими. Тому ми повинні триматися [наявного] курсу".
Заява Столтенберґа співзвучна із заявами посадовців США.
У суботу про те, що час проведення та умови переговорів із Росією - це рішення України, - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен за результатами зустрічі із міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.
В п’ятницю на борту літака Air Force-1, який прямував на саміт ASEAN в Камбоджі, Джейк Салліван виклав чотири основних, як він сказав, елементи консенсусу в уряді США та позиції президента Байдена щодо перспективи мирних переговорів між Україною та Росією:
- Україна сама вирішує, коли і як вона хоче вести переговори. Нічого про Україну без України. Ми не будемо тиснути на них; ми не будемо їм диктувати.
- Ми віримо в справедливий мир, заснований на принципах суверенітету та територіальної цілісності, які не є придуманими нами, а включені в Статут ООН. Лідери G7 говорили про ці принципи справедливого миру, включаючи територіальну цілісність. Про це говорив президент Зеленський.
- Росія посилює свою так звану «анексію» української території. Це не зовсім є ознакою серйозної позиції щодо переговорів. Поки Росія дотримується позиції, що вона просто може силою захопити стільки території, скільки хоче, важко вважати її добросовісним контрагентом у переговорах.
- Підхід США залишається таким самим сьогодні, як і шість місяців тому, тобто ми збираємося зробити все можливе, включаючи наше вчорашнє оголошення про військову безпекову допомогу, щоб поставити Україну в найкращу можливу позицію на полі бою, щоб, коли вони приймуть рішення вести (переговори-ред. ГА), вони опинилися в найкращій можливій позиції за столом переговорів.
Нині президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий до миру, але для всієї території України. "Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – сказав він під час візиту до нещодавно звільненого Херсона. Також Зеленський наполягав, що не закривав двері для переговорів з Росією, але вважає безперспективними переговори з нинішнім російським керівництвом.
Як пише Радіо Свобода, останнім часом західна преса все частіше пише про необхідність переговорів України і РФ. Наприклад, за даними газети The Wall Street Journal, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про "реалістичні вимоги" для початку переговорів, зокрема щодо статусу Криму.
Натомість The Washington Post із посиланням на джерела в адміністрації США раніше писала, що Білий дім просить українських лідерів продемонструвати готовність до переговорів із Росією. Газета тоді написала, що мета - не змусити Київ сісти за стіл переговорів, а забезпечити Україні підтримку в країнах, громадяни яких можуть побоюватися перспективи війни на довгі роки.
У статті використано матеріали Reuters
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