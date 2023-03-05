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- Голос Америки
Туреччина працює над продовженням Чорноморської зернової ініціативи - Чавушоглу
Туреччина працює над продовженням Чорноморської зернової ініціативи, повідомив міністр закордонних справ країни Мевлют Чавушоглу.
"Ми наполегливо працюємо над плавною реалізацією та подальшим продовженням чорноморської зернової угоди", - сказав Чавушоглу на Конференції ООН з найменш розвинених країн у Катарі, додавши, що обговорив зусилля щодо продовження угоди із генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини торік у липні для експорту українського продовольства з трьох заблокованих Росією українських портів, закінчується 18 березня.
На зустрічі країн Групи двадцяти в Індії державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію продовжити дію Чорноморської угоди. При цьому нещодавно очільниця агенції USAID Саманта Пауер застерегла, що не варто переоцінювати важливість угоди, адже вона не працює достатньо ефективно.
Зокрема, посолка США в Україні Бріджит Брінк заявляла, що Росія обмежує інспекції Чорноморської зернової ініціативи, не виконуючи свої зобов'язання зі сприяння експорту й використовуючи продовольство як зброю за рахунок усього світу. А міністр інфраструктури України Олександр Курбаков повідомляв про штучне затягування перевірок з боку Росії.
Днями Росія заявила, що погодиться продовжити угоду, лише якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників. При цьому раніше російський посол в ООН скаржився, що Москва не змогла експортувати зерно в рамках Чорноморської зернової угоди, хоча домовленість не мала на меті сприяти російському експорту зерна, а Росія продовжує експортувати великі обсяги зерна та іншої сільськогосподарської продукції поза угодою.
"Щоб допомогти Україні продовжувати годувати світ" агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про нові партнерства з приватним сектором для розвитку аграрного сектора України та допомоги із постачанням зерна до інших країн. При цьому 20 країн приєднались до оголошеної у листопаді президентом України Володимиром Зеленським ініціативи "Зерно з України".
У статті використано матеріали Reuters
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США рішуче закликали Китай не озброювати Росію в її війни проти України - Кірбі
США рішуче закликали Пекін прийняти правильне рішення – не надавати Росії зброї для її війни в Україні, і попередили, що озрбоєння Росії матиме для Китаю наслідки. Про це в інтерв’ю Голосу Америки сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Він також зауважив, що військова допомога США Тайваню відповідає їх зобов’язанням згідно з Законом про відносини з Тайванем і не повинна підштовхнути Китай до ухвалення рішення озброювати РФ.
Петсі Відакусвара, Голос Америки: Посолка США в ООН Лінда Томас-Грінфілд нещодавно сказала, якщо Китай надасть зброю Росії, це стане червоною лінією для адміністрації. Чи готова адміністрація підтримати це попередження?
Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій: Я не думаю, що зараз було б корисно вдаватися до гіпотез. Ви чули, як Держсекретар Ентоні Блінкен говорив про це. Він згадав про це в приватній розмові зі своїм китайським колегою, що ми очевидно не хочемо, щоб вони рухалися в цьому напрямку. Вони цього не зробили, хоча і не зняли цю опцію з порядку денного. І ми дуже відверто говорили про те, що такий крок матиме наслідки. Зрозуміло, що один з цих наслідків - удар по позиції Китаю в міжнародному співтоваристві.
Китай повинен зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік Путіна? Чи насправді він хоче допомогти пану Путіну вбивати невинних українців? Тому що саме цим був би такий крок. І якщо Китай дбає про свій міжнародний статус, можна припустити, що вони вважатимуть таке рішення не в своїх інтересах.
П.В.: Напередодні російського вторгнення ви сказали, що у вас є дані розвідки про те, що Путін збирається напасти, і він це зробив. Ви робите те ж саме стосовно президента Сі Цзіньпіня, кажучи, що Китай потенційно може озброїти Росію. Але якщо така стратегія не утримала Путіна від вторгнення в Україну, чому ви думаєте, що вона спрацює та утримає Сі від допомоги Путіну? Я не думаю, що цих чоловіків можна легко присоромити чи залякати.
Д.К.:Мова не про присоромлення. Йдеться про те, щоб приватно поділитися нашими занепокоєннями з китайцями, а також публічно заявити про занепокоєння, що ми бачимо ознаки того, що потенційно Китай може рухатися в цьому напрямку. Китай повинен зробити вибір. Президент Сі має зробити вибір. І ми рішуче закликали його зробити правильний вибір, щоб не полегшувати Путіну вбивство невинних українських людей.
П.В.: І такий підхід, на вашу думку, буде ефективним засобом стримування?
Д.К.: Це буде залежати від президента Сі та Китаю.
П.В.: Ми наразі знаємо, що Іран і Північна Корея постачали зброю Росії. Яка ще країна, окрім Білорусі, потенційно може бути каналом надходження китайської зброї до Росії?
Д.К.: Це чудове запитання до Володимира Путіна. До кого ще він звертається, щоб отримати зброю та можливості для продовження бійні в Україні? Ми знаємо, що іранці є частиною цих зусиль. Ми знаємо, що північнокорейці постачали, принаймні в деяких випадках, артилерійські боєприпаси ПВК "Вагнер". І я думаю, що президент Путін повинен говорити про те, до кого ще він звертається, щоб продовжувати ці вбивчі дії.
П.В.: Напевно, ви стежите за цими країнами. Наші джерела вказують на потенційну М’янму як одну з цих країн. Чи маєте Ви дані розвідки, щоб підтвердити цю інформацію?
Д.К.: Я не маю інших країн, про які можна було б поговорити сьогодні.
П.В.: Ми вчора говорили про продаж зброї Тайваню на 620 мільйонів доларів. Чи таким чином адміністрація допомагає Тайваню підготуватися, накопичити запаси боєприпасів на випадок китайської блокади?
Д.К.: Йдеться про допомогу Тайваню з його можливостями самооборони. Зокрема, йдеться про боєприпаси для їхніх винищувачів F-16. Ми тісно співпрацюємо з ними щодо їхніх потреб, і це відповідає нашим зобов’язанням, як з юридичної, так і з моральної точки зору - переконатися, що вони мають достатні можливості для самозахисту.
П.В.: За таких обставин, чи може це дати Пекіну привід постачати зброю в Росію?
Д.К.: Це питання до президента Сі. У нього не має бути причин намагатись постачати зброю Росії. У нього не має бути причин, щоб бажати допомагати Путіну вбивати невинних українців. А саме це станеться, якщо б Китай ухвалив таке рішення.
Що в розрахунках президента Сі, насправді є питанням для нього. Продаж зброї Тайваню відповідає нашим зобов’язанням згідно з Законом про відносини з Тайванем і нашому переконанню, що ми повинні продовжувати допомагати Тайваню мати достатні можливості для самооборони. Це окреме питання і відмінне від того, що відбувається в Україні.
П.В.: Перейдемо до питання Ірану, чи розглядає адміністрація Іран як глобальну, а не регіональну загрозу?
Д.К.: Іран, безумовно, залишався регіональною загрозою протягом досить тривалого часу, і він продовжує бути такою загрозою. Вони розпалюють нестабільність на всьому Близькому Сході, вони продовжують підтримувати терористичні мережі, вони продовжують загрожувати морським перевезенням у Перській затоці та за її межами. І тепер вони безпосередньо впливають на війну в Європі. Тож, звичайно, вони поширили свій шкідливий вплив далеко за межі регіону.
- Голос Америки
Українські та американські військові проводять штабні навчання у Німеччині – ЗМІ
Високі американські та українські військові зустрілися цього тижня у Німеччині, де вони обговорювали варіанти бойових дій під час штабних навчань перед очікуваним українським весняним наступом, повідомляє американська газета для збройних сил Stars and Stripes.
Як повідомляє газета, посилаючись на американського військового чиновника, який просив не називати свого імені, генерал Марк Міллі, голова Об’єднаного комітету начальників штабів, і командувач військами США в Європі генерал Крістофер Каволі зустрілися з десятками українських військових для проведення тижневих навчань у Вісбадені.
У четвер генерал Міллі прокоментував газеті Wall Street Journal, мета зустрічі – надати українцям «можливість і механізми для прийняття рішень». «Це вправи щодо варіантів, курсів дій, які вони розглядають», – цитує газета слова генерала.
Міллі сказав, що роль США полягає не в тому, щоб керувати українськими силами, а в тому, щоб допомогти українським командирам ухвалювати свої власні рішення.
Як зауважує кореспондент газети Stars and Spripes, зустріч між вищими військовими двох країн відбувається в критичний час для України, коли війна увійшла в другий рік. Після звільнення значної частини окупованої території війна зайшла у глухий кут, а зараз, зазначає кореспондент газети, найбільш інтенсивні бої зараз точаться навколо східного міста Бахмут.
Допомога Україні - в центрі виборчих дебатів в Естонії
ТАЛЛІНН, Естонія (AP) — Естонія, яка надає Україні більше зброї, ніж будь-яка інша країна відносно її економічної потужності, готується до загальних виборів в неділю, які визначатимуть, чи зможе вона витримати такий високий рівень підтримки.
45-річна прем'єр-міністр країни Кая Каллас стала одним із найвідвертіших прихильників України в Європі за останній рік війни. Вона балотується на другий термін, і її позиції зміцнилися завдяки закликам запровадити санкції проти Москви.
Балтійська країна з населенням 1,3 мільйона яка межує з Росією на сході, Естонія, відокремилася від Радянського Союзу в 1991 році та взяла чіткий курс на Захід, приєднавшись до НАТО та Європейського Союзу.
Опитування показують, що правоцентристська Реформаторська партія Каллас, ймовірно, отримає більше голосів, ніж будь-яка інша партія. Її головним суперником є Мартін Хельме, голова націоналістичної партії EKRE, який звинувачує Каллас у тому, що рівень інфляції в країні становить 18,6% — один із найвищих у ЄС — а також в тому, що вона підриває оборону Естонії, коли надає зброю Україні.
Каллас стверджує, що в інтересах її країни допомогти Києву.
Повномасштабне вторгнення в Україну викликало в Таллінні побоювання, що перемога Росії може заохотити Москву переключити свою увагу на інші країни, які вона контролювала в радянські часи, включно з балтійськими країнами Естонією, Латвією та Литвою, які тепер є членами НАТО.
«Ми зіткнулися з (парламентськими) виборами в дуже важкий час», — сказала Каллас представникам партії в нещодавній промові. «Війна (в Україні) триває, і вона накладає відбиток на всю Європу, навіть на весь світ. Я не знаю, коли закінчиться війна, але знаю, що вона не закінчиться перемогою (президента Росії Володимира) Путіна".
Вона сказала, що Росія навряд чи «коли-небудь знову» стане надійним партнером, додавши, що естонці «повинні звикнути до думки, що ми живемо по сусідству з терористичною державою-ізгоєм, і що ми не повинні втрачати пильність".
Каллас стверджує, що оборона Естонії залишається міцною, оскільки Сполучені Штати та інші союзники по НАТО постачають Україні та Естонії першокласну зброю, як-от ракетні системи HIMARS. Вона закликала країни-члени ЄС спільно закуповувати зброю для України, подібно до того, як 27-членний блок придбав вакцини проти COVID-19 під час пандемії.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у п'ятницю заявив, що Естонія пропонує країнам ЄС надати Україні 1 млн артилерійських снарядів у рамках спільного тендеру.
Крім зброї, Естонія надає Києву значну гуманітарну допомогу та прийняла понад 60 000 українських біженців.
Популістська EKRE, яка в основному виступає проти ЄС та імміграції, закликала обмежити кількість біженців з України, заявивши, що Естонія не може впоратися з такою кількістю людей.
Каллас, яка перебуває на посаді з 2021 року, є частиною покоління молодих жінок, які за останні роки піднялися на вершину міжнародної політики та стали сильними голосами України.
Разом із прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін та міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок Каллас рішуче засудила звірства Росії в Україні та закликала західний світ не піддаватися ядерним загрозам Кремля.
Зараз у 101-місцевому парламенті Естонії представлено п’ять партій. Багато естонців уже проголосували в електронному вигляді, голосуючи зі своїх комп’ютерів.
Партія реформ Каллас очолює нинішній трипартійний коаліційний уряд із невеликою консервативною партією «Батьківщина» та соціал-демократами. Опитування показують, що партія EKRE, яка є сильною в сільській місцевості, швидше за все, отримає друге місце в неділю, а за нею піде Центристська партія, яку традиційно підтримує значна етнічна російська меншина Естонії.
Проте, якщо в неділю партнери Каллас по коаліції отримають поганий результат, її опоненти все матимуть сильнішу позицію для формування уряду.
Політичний аналітик Тоніс Саартс каже, що Каллас успішно розпочала роботу на посаді прем’єр-міністра через суперечки з іншими партіями, але вважає, що її імідж у країні покращився завдяки різким заявам на міжнародній арені на підтримку України.
"Це зробило Каллас набагато сильнішою та підвищило її авторитет у внутрішній політиці", - сказав Саартс, доцент кафедри порівняльної політології Талліннського університету.
- Голос Америки
Зеленський закликає негайно повернути під контроль України Запорізьку АЕС
Президент Володимир Зеленський закликав світове співтовариство накласти «глобальні санкції» проти російської атомної промисловості та негайно повернути під контроль України Запорізьку АЕС, яку рік тому захопили російські війська.
«Рік тому терористична держава вперше в історії людства взяла в «заручники» атомну електростанцію, Запорізьку АЕС», – нагадав президент Зеленський.
Український лідер нагадав, що станція перебуває в районі бойових дій і Росія використовує її для прикриття своєї агресії. Росія, за словами Зеленського, «перетворила територію ЗАЕС на де-факто військовий полігон».
«Росія обстріляла станцію, вона обстрілює наші міста, ховаючись на АЕС, перетворила територію ЗАЕС на де-факто військовий полігон», – написав Зеленський у Twitter.
За словами Зеленського, ця ситуація вимагає принципової реакції з боку світового співтовариства.
«Ця особливо цинічна форма терору вимагає особливо принципової реакції світу. Нам потрібні глобальні санкції проти російської атомної промисловості, нам потрібно негайне повернення повного українського контролю над ЗАЕС», – написав український президент у Twitter.
Зеленський подякував Міжнародному агентству з атомної енергетики (МАГАТЕ) «за спільну роботу над відновленням безпеки».
Як повідомляв «Голос Америки», місія МАГАТЕ працює на Запорізькій АЕС на ротаційній основі, попри блокування Росією спроб ротації та мілітаризацію тимчасово окупованої атомної електростанції. Минулого тижня відбулася шоста ротація, повідомив Рафаель Ґроссі, генеральний директор МАГАТЕ.
У жовтні минулого року Росія оголосила ЗАЕС «федеральною власністю». Позиція МАГАТЕ, за словами її очільника, полягає в тому, що ЗАЕС – це український об’єкт.
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