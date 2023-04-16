Болгарія розглядає можливість заборони імпорту українського зерна  

Болгарія обмірковує можливість заборони імпорту українського зерна за прикладом Польщі та Угорщини. Про це заявив у Пловдиві міністр сільського господарства Явор Гечев, якого цитує Болгарське національне радіо. "Інтереси Болгарії повинні бути захищені. Крім того, тепер, коли дві країни вдіяли таким чином, якщо ми не відреагуємо, накопичення запасів на території Болгарії можуть стати ще більшими", - сказав Гечев він.

Міністр також повідомив, що кілька днів тому спілкувався з колегами з шести країн з цього питання. Він зазначив, що Софія попросила Брюссель відреагувати на цю проблему ще у вересні. За його словами, у вівторок відбудеться "спілкування з президентом, який безпосередньо причетний до цієї ситуації".

Як повідомляв раніше Голос Америки, напередодні Польща та Угорщина тимчасово заборонили імпорту зерна з України.

Односторонні дії Польщі та Угорщини із тимчасової заборони імпорту зерна з України - неприйнятні, заявив речник Європейської комісії.

"Ми знаємо про оголошення Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - йдеться в повідомленні прес-секретаря. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торгова політика є виключною компетенцією ЄС, і тому односторонні дії неприйнятні".

"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення всередині ЄС", - йдеться в заяві.