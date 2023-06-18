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ЄС обіцяє пожвавити постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ в умовах високої інтенсивності бойових дій
Європейський Союз прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу, заявив керівник промисловості ЄС Тьєррі Бретон в інтерв'ю французькій газеті Le Parisien.
"Ми збираємося активізувати наші зусилля з доставлення зброї та боєприпасів - це війна високої інтенсивності, в якій вони відіграють вирішальну роль", - сказав Бретон, посилаючись на обіцянку поставити мільйон одиниць 155-мм снарядів протягом року.
"Ми готуємося до того, що війна триватиме ще кілька місяців, а то й довше", - додав він.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Україна отримає ще 14 бойових танків Leopard 2 на мільйони євро від західних партнерів за фінансування Данії та Нідерландів.
А також Сполучені Штати нададуть Україні додаткову військову допомогу на суму до 325 мільйонів доларів США, й пакет включає бронемашини Stryker і Bradley, які можуть замінити ті, які були пошкоджені та знищені під час українського контрнаступу.
А напередодні заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що Міністерство оборони США, коли виділяє військову допомогу Україні, передбачають можливі втрати техніки.
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США та Ісландія працюють разом для підтримки України – Блінкен
«Тісна координація між Сполученими Штатами та Ісландією є ще більш важливою, оскільки ми працюємо разом, щоб підтримати народ України, коли він захищає свою країну від неспровокованої війни Росії», йдеться у привітанні держсекретаря США Ентоні Блінкена Ісландії з нагоди Національного дня Ісландії.
«Разом ми притягнемо Росію до відповідальності за її жорстокі дії», - додав Блінкен.
Він зазначив, що Сполучені Штати та Ісландія мають міцну дружбу, яка ґрунтується на відданості демократичним принципам, свободі та нашій колективній безпеці як членів НАТО. «Ми разом працюємо над вирішенням спільних викликів у регіоні та в усьому світі в широкому спектрі питань економіки, прав людини, безпеки та клімату, а також через співпрацю в Арктичній раді», - зауважив держсеректар Блінкен.
Як повідомляв раніше Голос Америки, Ісландія входить в Очолюваний Великою Британією оборонний альянс кількох європейських країн - Об’єднані експедиційні сили (JEF). 13 червня Об’єднані експедиційні сили оголосили про новий пакет засобів протиповітряної оборони для України вартістю 116 мільйонів доларів.
Міністри оборони JEF, до складу яких входять Данія, Естонія, Фінляндія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Велика Британія, ухвалили таке рішення після чергової зустрічі у вівторок.
"Обладнання вартістю 92 мільйони фунтів стерлінгів (116 мільйонів доларів США) буде закуплено найближчими місяцями через Міжнародний фонд для України (IFU) для зміцнення здатності України захищати свою критично важливу національну інфраструктуру, цивільне населення та особовий склад на передовій", - йдеться в заяві уряду Великої Британії.
- Голос Америки
На саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, щоб привести Україну до стандартів Альянсу – Столтенберг
На саміті у липні у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги Україні, який має привести її до натівських стандартів протягом кількох років, повідомив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг у коментарі виданню Welt.
«Майбутнє України — в НАТО, але зараз пріоритетом для України є утвердження себе як суверенної та незалежної держави, інакше немає можливості обговорювати членство», — сказав Столтенберг.
Він додав, що «коли ця війна закінчиться, повинні існувати надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не змогла переозброїтися і атакувати знову, і цикл російської агресії був розірваний».
Столтенберг також застеріг від поспішних мирних переговорів між Україною та Росією. «Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Але щоб мир був тривалим, він має бути справедливим, – сказав генсек НАТО. - Мир не може означати заморожування конфлікту та прийняття угоди, продиктованої Росією. Тільки Україна може визначити умови, які є прийнятними».
Глава НАТО зазначив, що військові успіхи зміцнять позицію України на переговорах: «Що більше окупованих територій зможе звільнити Україна, то кращі карти вона матиме за столом переговорів для досягнення справедливого та тривалого миру».
Як повідомляв раніше Голос Америки, президент США Джо Байден «відкритий» до ідеї спростити шлях України до вступу в НАТО, повідомляють американські ЗМІ з посиланням на інформацію американських посадовців.
Зокрема йдеться про те, щоб скасувати вимогу Плану дій до членства в НАТО, затвердженого для України. План передбачає проведення низки реформ в цивільній та військовій сферах.
Хоча вимоги до вступу в Альянс залишаються, без ПДЧ союзники зможуть в будь-який час проголосувати за вступ України.
Відповідну ідею, кажуть в ЗМІ, Байдену представив генсек НАТО Єнс Столтенберг під час свого візиту до США цього тижня. Про усунення вимог ПДЧ союзники можуть оголосити в липні на саміті у Вільнюсі.
В матеріалі використані джерела Welt.
- Голос Америки
Росія на порозі повернення до радянської планової економіки, а Путін закликає бізнес інвестувати в окуповані території України
Президент Росії Володимир Путін заявив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, що “все іде за планом”. Натомість голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна виголосила попередження, що країні загрожує повернення до планової економіки на кшталт радянської. На ці заяви, виголошені на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, звертає увагу, зокрема, видання Politico, яке вважає, що Росія свідомо взяла курс на ізоляцію від Заходу.
Економічна ізоляція Росії
Сам форум у ЗМІ називають демонстрацією економічної ізоляції Росії у світі, зокрема Bloomberg повідомляє, що на популярний раніше російський бізнес-форум після вторгнення в Україну організаторам стало важко залучити учасників з-за кордону, оскільки навіть деякі лідери колишніх радянських республік “вирішили триматися осторонь”.
“Тепер це стало показником поглиблення ізоляції Росії”, - пише Bloomberg про форум.
Тим часом британське видання Guardian повідомляє, що стенди на економічному форумі пропагували можливості інвестування в окуповані російською армією території східної України.
Попри підкреслено оптимістичні заяви Путіна міжнародні оглядачі та політики відверто висміюють як виступ президента, так і сам форум. Зокрема, ситуацію довкола нового автомобілю Lada, який не завівся під час демонстраці, коли в нього сів Ґерман Ґреф, якого вважали колись російським реформатором.
“Це, можливо, було найкраще, що я бачив сьогодні, – написав у Twitter колишній посол США в Росії Майкл Макфол про натовп журналістів довкола авто. – Яким жартом є російська “техніка”.
ЗМІ повідомляють, що форум дочасно покинув лідер ОАЕ – країни, яка має тісні економічні та політичні зв'язки з РОсією, і у якій нещодавно було підсвічено кольорами російського прапора хмарочос Бурдж Халіфа. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян не взяв участі у загальній дискусії, але зустрівся з Путіним та висловив готовність розвивати відносини з Росією.
За інформацією CNN, більшість іноземних офіційних осіб, зазначених як учасники форуму, були переважно на рівні міністрів, що представляють країни, які обрали нейтральну позицію у війні Росії проти України.
Раніше, як повідомляв Голос Америки, від участі у форумі відмовився президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, котрий запевняв Путіна про готовність спілкуватися від імені власної країни, а також від імені Індії, Індонезії та Китаю.
Жодного wi-fi і тести на коронавірус
Щодо самого форуму, то він тривав на фоні жорстких заходів безпеки. Побоюючись атаки безпілотниками, організатори відключили інтетнет-зв’язок. Запрошені повинні були пройти тест на коронавірус.
Володимир Путін у своєму виступі стверджував, що його країна остаточно розірвала відносини із Заходом, пише Politico. Крім того, російський президент сказав, що існує план допомоги Росії у “довгостроковому суверенному розвитку” і намір “стати однією з провідних економік світу”. “Стратегія, обрана і державою, і російським бізнесом, спрацювала”, – вважає Путін.
Ельвіра Набіулліна свою чергою під час форуму заявила, що “спокуса керувати реструктуризацією економіки” в Кремлі може призвести до придушення ринку.
А газета New York Times називає склад учасників форуму “мізерною міжнародною присутністю” на події, що упродовж років була головною подією для Росії для залучення західних інвесторів.
Напередодні форуму Росія намагалася заманити західних учасників, повідомляє видання Financial Times, а у списку учасників зазначала і колишнього очільника Google, й інших відомих бізнесменів чи політиків.
Чимало з них у коментарі виданню спростували намір відвідати Росію, що, як підсумувала газета, “свідчить про те, що бренд Кремля залишається токсичним після вторгнення в Україну, незважаючи на його бажання відновити зв’язки з лідерами світового бізнесу”.
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- Голос Америки
Країни НАТО мене не почули – Майкл Макфол про необхідне для закінчення війни цього року
Майкл Макфол, професор Стенфордського університету, посол США в Росії (2012–2014) та співголова міжнародної робочої групи з питань санкцій проти РФ (група Єрмака-Макфола) в інтерв’ю проекту Радіо Свобода “Донбас Реалії” розповів про своє бачення війни, американсько-російських відносин, а також про те, чому росіянам вигідне припинення російської війни в Україні.
Макфол стверджує, що адміністрація Джо Байдена та інші західні країни НАТО не почули його пропозицій (озвучених у статті для Foreign Affairs), необхідних на думку дипломата, для завершення війни цього року: “Я хотів, щоб уся зброя, яка б забезпечила перемогу, була вже відправлена. Вони вирішили інакше. Це їхнє рішення, не моє”.
Він також зауважив, що “аналітики минулої осені не чекали на український успіх у Харківській і Херсонській областях”.
“Тому я не знаю, що буде далі, але вважаю, що українці весь час робили більше, ніж ми від них очікували”, – додав Макфол.
Щодо американсько-російських відносин, то колишній посол в США в Росії називає їх найгіршими в історії, включаючи період Холодної війни. “За Хрущова, за Брежнєва були контакти та робота над конкретними справами, які були вигідні для обох сторін. Я вже не кажу про часи Горбачова та Єльцина, коли справді були гарні відносини. І навіть за Холодної війни була спільна робота, якої ми зараз не робимо”, – прокоментував Макфол.
Зупинити цю жахливу імперіалістичну інтервенцію, окупацію в Україні – це вигідно, звичайно, і для українців, але я також вважаю, що це вигідно і для тих, хто в Росії хоче жити інакше.Майкл Майкфол
Посол також вважає, що для “нормального життя” росіян їм потрібне припинення “реколонізаційної” війни Росії проти України.
“Є люди в Росії, які не імперіалістичні яструби, вони хочуть жити нормально, мати спокійне нудне життя. Не можна цього отримати, коли у вас імперіалістичні війни, насамперед в Україні. Тому зупинити цю жахливу імперіалістичну інтервенцію, окупацію в Україні – це вигідно, звичайно, і для українців, але я також вважаю, що це вигідно і для тих, хто в Росії хоче жити інакше”, - каже Макфол.
Як повідомляв Голос Америки, Макфол послідовно називає російські обстріли українських міст тероризмом і закликає США визнати Росію державою-спонсором тероризму.
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