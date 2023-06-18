ЄС обіцяє пожвавити постачання зброї та боєприпасів для ЗСУ в умовах високої інтенсивності бойових дій

Президент Росії Володимир Путін заявив на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, що “все іде за планом”. Натомість голова Центробанку Росії Ельвіра Набіулліна виголосила попередження, що країні загрожує повернення до планової економіки на кшталт радянської. На ці заяви, виголошені на економічному форумі у Санкт-Петербурзі, звертає увагу, зокрема, видання Politico , яке вважає, що Росія свідомо взяла курс на ізоляцію від Заходу.

Економічна ізоляція Росії

Сам форум у ЗМІ називають демонстрацією економічної ізоляції Росії у світі, зокрема Bloomberg повідомляє, що на популярний раніше російський бізнес-форум після вторгнення в Україну організаторам стало важко залучити учасників з-за кордону, оскільки навіть деякі лідери колишніх радянських республік “вирішили триматися осторонь”.

“Тепер це стало показником поглиблення ізоляції Росії”, - пише Bloomberg про форум.

Тим часом британське видання Guardian повідомляє, що стенди на економічному форумі пропагували можливості інвестування в окуповані російською армією території східної України.

Попри підкреслено оптимістичні заяви Путіна міжнародні оглядачі та політики відверто висміюють як виступ президента, так і сам форум. Зокрема, ситуацію довкола нового автомобілю Lada, який не завівся під час демонстраці, коли в нього сів Ґерман Ґреф, якого вважали колись російським реформатором.

“Це, можливо, було найкраще, що я бачив сьогодні, – написав у Twitter колишній посол США в Росії Майкл Макфол про натовп журналістів довкола авто. – Яким жартом є російська “техніка”.

ЗМІ повідомляють, що форум дочасно покинув лідер ОАЕ – країни, яка має тісні економічні та політичні зв'язки з РОсією, і у якій нещодавно було підсвічено кольорами російського прапора хмарочос Бурдж Халіфа. Президент ОАЕ Мухаммад бін Заїд Аль Нагаян не взяв участі у загальній дискусії, але зустрівся з Путіним та висловив готовність розвивати відносини з Росією.

За інформацією CNN , більшість іноземних офіційних осіб, зазначених як учасники форуму, були переважно на рівні міністрів, що представляють країни, які обрали нейтральну позицію у війні Росії проти України.

Раніше, як повідомляв Голос Америки , від участі у форумі відмовився президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва, котрий запевняв Путіна про готовність спілкуватися від імені власної країни, а також від імені Індії, Індонезії та Китаю.

Жодного wi-fi і тести на коронавірус

Щодо самого форуму, то він тривав на фоні жорстких заходів безпеки. Побоюючись атаки безпілотниками, організатори відключили інтетнет-зв’язок. Запрошені повинні були пройти тест на коронавірус.

Володимир Путін у своєму виступі стверджував, що його країна остаточно розірвала відносини із Заходом, пише Politico. Крім того, російський президент сказав, що існує план допомоги Росії у “довгостроковому суверенному розвитку” і намір “стати однією з провідних економік світу”. “Стратегія, обрана і державою, і російським бізнесом, спрацювала”, – вважає Путін.

Ельвіра Набіулліна свою чергою під час форуму заявила, що “спокуса керувати реструктуризацією економіки” в Кремлі може призвести до придушення ринку.

А газета New York Times називає склад учасників форуму “мізерною міжнародною присутністю” на події, що упродовж років була головною подією для Росії для залучення західних інвесторів.

Напередодні форуму Росія намагалася заманити західних учасників, повідомляє видання Financial Times , а у списку учасників зазначала і колишнього очільника Google, й інших відомих бізнесменів чи політиків.

Чимало з них у коментарі виданню спростували намір відвідати Росію, що, як підсумувала газета, “свідчить про те, що бренд Кремля залишається токсичним після вторгнення в Україну, незважаючи на його бажання відновити зв’язки з лідерами світового бізнесу”.

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