Космічні сили США присвятили медпрацівникам суботній запуск космічного апарата

У суботу Космічні сили США планують провести запуск роботизованого космічного літака X-73B зі станції Кейп Канаверал у Флориді.

Посадовці Космічних сил США заявили, що запуск присвячено медпрацівникам та тим, хто своєю роботою допомагає долати епідемію COVID-19.

«Наш непереможний американський дух рухає нами, надає мотивацію для співпраці, інновацій для подолання перешкод, - заявила очільниця ВПС США Барбара Барретт. - Присвятивши цю місію медпрацівникам, працівникам служб швидкого реагування та тим, хто працює в життєво важливих галузях, міністерство відзначає тих, хто підтримує міцність Америки».

«Космічні сили США та United Launch Alliance вітають кожного американця, який служить на передовій нашої боротьби проти COVID-19, - заявив генерал Джон Реймонд, голова космічних операцій Космічних сил США. - Ми горді присвятити запуск USSF-7, щоб відзначити рішучість Америки і національну єдність у ці складні часи».

ВПС повідомили, що під час польоту буде проведено декілька експериментів і випробовувань систем в умовах космосу.

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