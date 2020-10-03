«Цього ранку президент почувається дуже добре», - лікар про здоров‘я Трампа

Президентський лікар Шон Конлі виступив перед пресою, прокоментувавши стан здоров’я президента США Дональда Трампа, у якого напередодні виявили коронавірус.

«Цього ранку президент почувається дуже добре», - заявив Конлі.

За рекомендацією Конлі, в п’ятницю президента Трампа перевезли з Білого дому до військового медичного центру поблизу Вашингтона, де він, як очікують, перебуватиме принаймні кілька днів.

Конлі відмовився назвати дату, коли президента можуть виписати з лікарні, заявивши, що, попри покращення його стану, лікарів турбують ризики другої стадії хвороби, яка, зазвичай, починається на 7-10 день.

«Минуло лише через 72 години після встановлення діагнозу, а перший тиждень COVID, особливо з сьомий по десятий дні є критичними для визначення ймовірного перебігу хвороби, - заявив лікар. - Наразі я та команда надзвичайно задоволені тим прогресом, якого досяг президент. В четвер у нього був помірний кашель, закладеність носа, втомлюваність, які зараз відходять і стан покращується».

Відповідаючи на питання журналістів, лікарі заявили, що президент зранку не має ускладнень в диханні, або пересуванні і не перебуває на кисневому апараті.

Лікар Браян Гарібальді також нагадав, що в ході лікування Трамп отримав суміш антитіл і тепер команда лікарів у тісній співпраці з компанією- виробником, відслідковує результати. «Вчора ввечері він отримав першу дозу ремдесивіру і ми плануємо продовжити 5-денний курс лікування ремдесивіром», - додав він.

Дональд Трамп занедужав за місяць до голосування на президентських виборах у США, і його головний суперник Джо Байден у п’ятницю сказав, що він «шле молитви за здоров’я і безпеку першої леді й президента Сполучених Штатів».

Байден додав, що виявлення COVID-19 у президента є «серйозним нагадуванням для усіх нас, щоб ми розглядали цей вірус серйозно».

На теледебатах минулого тижня Трамп і Байден перебували на відстані близько 4 метрів один від одного і представники виборчого штабу Байдена кажуть, що у нього коронавірусу не виявили.

Дивіться також: У США заговорили про можливу третю хвилю поширення COVID-19. Відео