З ринку чи лабораторії - розвідка США вивчає, як почався спалах коронавірусу

Розвідувальні агенції США вперше визнали, що розслідують походження спалаху коронавірусу. Вони переконані, що COVID-19 не створений людиною вірус.

“Розвідувальна спільнота погоджується із поширеним науковим консенсусом, що вірус COVID-19 не створений штучно чи генетично модифікований”, - повідомили в Офісі директора з Національної розвідки.

“Як і у всіх кризових ситуаціях, експерти розвідувальної спільноти реагують, збільшивши ресурси та збираючи критичні розвідувальні дані, життєво важливі для національних інтересів США”, - додають у Офісі Національної розвідки.

“Розвідувальна спільнота продовжить пильно вивчати інформацію та розвідувальні дані, щоб виявити, чи спалах почався через контакт з інфікованими тваринами, чи це був результат випадку в лабораторії в Ухані”, йдеться у повідомленні.

Заява Офісу національної розвідки суперечить деяким теоріям, що нині поширюються у США, мовляв, новий коронавірус створили китайські науковці в урядовій лабораторії біологічної зброї.

У науковій спільноті США не вірять цим теоріям змови. Науковці переконані, що вірус швидше всього природним чином потрапив на м'ясний ринок в Китаї, або витік з однієї з урядових лабораторій Уханя, де проводяться цивільні дослідження потенційних біологічних небезпек.

У світі наразі заразилося на коронавірус 3,21 мільйона людей, майже 228 тисяч людей померли.

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