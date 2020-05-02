Спалах коронавірусу - у в'язницях Аризони майже сто випадків COVID-19

У 46 працівників пенітенціарної системи Аризони та у 45 в'язнів аналіз на коронавірус показав позитивний результат. Про це повідомили в Департаменті пенітенціарної системи та реабілітації штату.

У повідомленні йдеться, що 24 заражені працівники вже вилікувались, утім не зазначається скільки людей у в'язницях з COVID-19 померли.

Раніше цього тижня місцеві медики та юрист повідомили про щонайменше 3 смерті ув'язнених, які мали коронавірус.

Керівництво пенітенціарної системи у п'ятницю 1 травня підтвердило, що у в'язницях зафіксували 4 летальних випадки серед ув'язнених, які потенційно могли мати COVID-19.

Саме з Аризони президент Трамп наступного тижня відновлює свої подорожі країною після кількох тижнів ізоляції у Білому домі. У вівторок президент країни має намір відвідати місто Фінікс.

Загалом в Аризоні, за офіційними даними, внаслідок коронавірусу померло 330 людей та 8 тисяч людей заражені. У штаті наразі оголошений указ губернатора про обов'язкове перебування вдома.

Дивіться також: Як зберегти здорову психіку в умовах карантину – поради психологів