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Лідер більшості у Сенаті закликав до нових санкцій проти Росії

Лідер більшості у Сенаті Мітч Макконел

Лідер більшості у Сенаті Мітч Макконел закликав два ключові комітети Сенату провести слухання щодо можливості запровадження нових санкцій стосовно Росії, щоб запобігти втручанню Кремля у майбутні американські вибори.

При цьому ще вчора президент Трамп заявив, що, на його думку, Росія більше не загрожує США. На питання про те, чи продовжує Росія бути загрозою для США, Трамп заявив: "ні".

Така позиція не відповідає інформації американської розвідки, згідно з якою Москва продовжує втручатись в американську виборчу систему.

Мітч Макконел звернувся до очільників комітету закордонних справ і банківського комітету з проханням "сприяти зусиллям Конгресу з формування відповіді державного рівня на втручання Росії, або будь-якої іншої країни у наші вибори в 2018 році".

Також сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем заявив, що, на його думку, президент США помиляється в оцінці Путіна.

Думаю, це необхідно, щоб він (Трамп – ред. ГА) зрозумів, що помиляється в оцінці Путіна. Я не думаю, що він підготовлений настільки, наскільки має бути, – заявив Ґрем​

Ґрем сказав, що в Трампа, мабуть, був "поганий тиждень", маючи на увазі зустріч американського президента з Путіним у Гельсінкі в понеділок.

"Думаю, це необхідно, щоб він (Трамп – ред. ГА) зрозумів, що помиляється в оцінці Путіна. Я не думаю, що він підготовлений настільки, наскільки має бути" – заявив Ґрем.

Лідер меншості у Сенаті демократ Чак Шумер заявив, що демократи готують резолюцію, яка засвідчує позицію Сенату у неможливості допитів американських дипломатів або представників влади іноземними урядами.

Нагадаємо, що в Білому домі повідомили, що США розглядають пропозицію президента Росії Путіна про можливість допиту росіянами американців у відповідь на допомогу Росії в слідстві США з втручання Кремля до американських виборів 2016 року.

"Президент проведе нараду зі своєю командою і ми вам повідомимо", - відповіла Сара Сандерс на питання преси про ставлення Білого дому до пропозиції Путіна.

Водночас, Державний департамент США рішуче відкинув можливість допитів американців росіянами. "Те, що стверджує російський уряд – абсурд, - заявила речниця Держдепу Гедер Науерт. – Вони бажають допитати 11 американців – ми не підтримуємо ці твердження російського уряду. Генеральний прокурор Росії добре знає, що США відкинули запити Росії стосовно цього", повідомляє CNN.

Дивіться також: У Сенаті готові запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "катастрофічну зустріч президента." Відео

У Сенаті готові запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "катастрофічну зустріч президента." Відео
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У Сенаті готові запровадити нові санкції проти Росії у відповідь на "катастрофічну зустріч президента." Відео

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