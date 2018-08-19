Радник Білого дому 30 годин свідчив у розслідуванні щодо Росії – NYT

Радник Білого дому активно співпрацював зі спеціальним прокурором, який розслідує втручання Росії у вибори 2016 року, повідомило видання The New York Times у суботу. Він також детально розповів про епізоди, які стосуються питання, чи перешкоджав президент Дональд Трамп здійсненню правосуддя, йдеться в матеріалі.

Посилаючись на десяток нинішніх та колишніх чиновників Білого дому та інших осіб, ознайомлених зі справою, видання повідомило, що радник Білого дому Дональд МакҐан ділився інформацією, про яку слідчі інакше б не дізналися.

У суботу ввечері адвокат МакҐана підтвердив, що радник Білого дому співпрацював із командою Мюллера. «Пан МакҐан відповідав на запитання слідчих спецпрокурора повною мірою та чесно», – заявив Вільям Берк, зауваживши, що президент не просив МакГана утримуватися від обговорення будь-яких питань.

Згідно з New York Times, МакҐан добровільно дав слідчим щонайменше три інтерв'ю, що в сукупності складало 30 годин, протягом останніх дев'яти місяців. МакҐан описав гнів Трампа щодо розслідування відносно Росії та способи, якими президент закликав МакҐана реагувати на це.

Реакція Дональда Трампа

У суботу Дональд Трамп написав в Twitter, що він закликав МакҐана та співробітників Білого дому співпрацювати зі слідчими. Також колишній адвокат Трампа Джон Доуд сказав Reuters у суботу, що він знав про те, що МакҐан багато розмовляв із командою Мюллера.

У неділю президент Трамп заявив, що йому не було чого приховувати від спеціального прокурора, і заперечив, що його провідний адвокат обернувся проти нього, співпрацюючи з розслідуванням.

«Я дозволив йому і всім іншим свідчити – я не мусів», – написав Трамп уТвітері. Трамп заявив, що видання зробило так, щоб здавалося, ніби МакҐан обернувся проти президента «в той час, як насправді це просто навпаки».

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