Криза в Афганістані: Блінкен провів розмови з президентом країни, генсеком НАТО, міністрами закордонних справ Канади, Німеччини

На тлі активного наступу Талібану в Афганістані, державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні провів окремі телефонні розмови з президентом Афганістану, генсеком НАТО, міністрами закордонних справ Канади та Німеччини. Про це повідомляє сайт Державного департаменту США.

Як відзначається, у розмові із президентом Афганістану, разом із Блінкеном взяв участь і міністр оборони США Ллойд Остін. Міністри підкреслили, що США зацікавлені у безпеці та стабільності Афганістану перед лицем насильства з боку Талібану.

"Державний секретар Блінкен та міністр оборони Остін поінформували президента Гані, що США зменшують цивільну присутність у Кабулі у світлі розвитку безпекової ситуації та активізують перельоти для афганців за програмою Спеціальної імміграційної візи", - відзначили у Держдепі.

Як повідомляє Держдеп, у розмовах із генесеком НАТО, міністрами закордонних справ Канади та Німеччини, Блінкен підкреслив, що Сполучені Штати лишаються відданими підтримці політичного вирішення конфлікту в Афганістані.

"Державний секретар Блінкен підкреслив, що США мають намір зберігати сильні дипломатичні та безпекові відносини з урядом Афганістану та працювати з союзниками. Під час кожної розмови, державний секретар Блінкен та його співрозмовник ділились оцінками безпекового середовища в Афганістані, заявляли про негайну необхідність покласти край насильству, та активізувати поточні дипломатичні зусилля", - також повідомляє Держдеп США.

Як повідомляв "Голос Америки", США і Велика Британія оголосили про відрядження додаткових військових підрозділів в Афганістан для захисту евакуації своїх громадян та інших людей з країни, на тлі наступу Талібану проти підтримуваного Заходом афганського уряду.

Пентагон повідомив, що приблизно 3000 солдатів допомагатимуть з евакуацією працівників американського посольства. Великобританія каже, що приблизно 600 її військових прибудуть цими вихідними в Афганістан на обмежений час.

Між тим оглядачі ставлять під сумнів зацікавленість Талібану у політичному вирішенні конфлікту.

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