Оцінки політики Байдена щодо Афганістану розходяться, на тлі наступу Талібану

Ситуація в Афганістані стає випробуванням для адміністрації США, яка, як відзначають оглядачі, переорієнтовується на нові виклики у зовнішній та внутрішній політиці.

На тлі скорочення військової присутності у країні, Талібан все ближчий до перебрання контролю над країною. Як повідомило видання The Washington Post, на думку розвідслужб, Кабул може впасти перед Талібаном вже за 30 днів. The New York Times повідомляє, що США намагаються отримати від Талібану гарантії, що угрупування не атакуватиме посольство США у Кабулі. Як пише видання, США прагнуть уникнути необхідності здійснювати евкуацію. Сьогодні ж посольство США в Афганістані закликало американців негайно покинути країну.

"Кожен президент з часу Джорджа Буша-молодшого заявляв, що час залишити Афганістан та зайнятись державотворенням вдома. Але лише Джо Байден займається цим", - пише для американського каналу CNN Стівен Коллінсон.

На думку оглядача, Байден дійшов висновку, що - попри тривожну ситуацію в Афганістані - "якщо США не підуть зараз, то не підуть взагалі ніколи". Коллінсон вказує, що нині для Вашингтона пріоритетом є не загроза з боку міжнародних терористів, які можуть використати територію Афганістану у майбутньому, а "нова ера змагання великих держав та кіберконфлікт з такими державами як Росія та Китай".

США наполягають, що уряд Афганістану має все необхідне для протидії бойовикам. Всередині Сполучених Штатів ця позиція викликає протилежні оцінки.

Прес-секретарка Білого дому Джен Псакі закликала лідерів Афганістану об'єднатись і заявила, що у афганських сил безпеки «є все, що їм потрібно», щоб дати відсіч Талібану. Речник Пентагону Джон Кірбі також вказав на те, що уряд країни повинен змінити ситуацію. Такі коментарі є відображенням настроїв Джо Байдена, який раніше вказав, що США витратили значні кошти за час перебування в Афганістані, навчили і забезпечили сучасною технікою більше афганських військовослужбовців.

"Вони перевершують Талібан за чисельністю, - вказав президент США. - Вони повинні захотіти боротися".

У Вашингтоні також вважають, що Талібан може стримати переспектива невизання його влади у країні міжнародною спільнотою, якщо угрупування захопить країну силою.

Аргументи Вашингтона щодо Афганістану не переконують критиків адміністрації та загалом закордонної політики США.

"Тепер цілком можливо, що на 20-ту річницю терактів проти США 11-го вересня 2001-го року Талібан контролюватиме весь Афганістан. Приголомшливий провал", - пише англійський журналіст Стіг Абелл.

"У 1989-му році, радянській війська залишили Афганістан після провального 10-річного вторгнення/окупації. У 2001, війська США вдерлись/окупували Афганістан на 20 років, ще більший провал. Ірак це ще один. Ми платимо величезні податки за величезні поразки", - твітує американський професор економіки Річард Вольф.

"Щодо проблеми Афганістану, із жалем кажу, що не бачу щоб поведінка адміністрації Байдена була більш відповідальною, обережною, чи могла би бути виправдана більше, ніж політика гіпотетичного другого президентського терміну Трампа. Це викликає депресію", - вважає американський політичний аналітик Білл Крістол.

Оглядачі також відзначають, що загалом більшість американців та американських політиків підтримують виведення військ США з Афганістану.

"Афганістан - це двопартійна проблема. Трамп та Байден підтримують виведення військ. Підтримує його і більшість республіканців та демократів. Але і меншість налаштована проти нього є двопартійною. Цікаві часи", - пише американський експерт Вільям Ругер.

Позиція Байдена має підтримку з боку "важковаговиків" Демократичної партії США, де вказують на безальтернативність рішення адміністрації.

Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок сенатор-демократ Кріс Мерфі заявив, що поступ Талібану в Афганістані є "твердим, як камінь" підтвердженням, що рішення Байдена залишити Афганістан було вірним.

"Якщо афганські військові здаються так легко, після 20 років тренувань та трильйонів доларів інвестицій, ще 20 років окупації США це не виправлять, - відзначив Мерфі. - Як виявилось, розбудова війська на американський манер у країні, яка не має відчуття націоналізму є неможливим. У нас був план, який працював лише на папері".

