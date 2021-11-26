У Держдепі заявили, що контактують з урядом України, після заяв Зеленського про спробу перевороту - ЗМІ

Помічниця Держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід заявила, що американські урядовці контактують з українською стороною для отримання додаткової інформації. Так вона відповіла на запит про коментар заяви президента України Володимира Зеленського щодо можливої спроби держперевороту в Україні. Про це повідомляють американські журналісти.

Як повідомляється, відповідні коментарі Донфрід озвучила у ході брифінгу щодо подорожі державного секретаря США до Литви та Швеції.

Між тим журналіст американського видання Buzzfeed Крістофер Міллер заявив у Twitter, що отримав додаткову інформацію про подробиці спроби перевороту від "джерел близьких до українського лідера".

Міллер заявив, що джерело ознайомило його зі змістом розшифровок телефонних розмов, про які говорив Зеленський, але сам журналіст не мав змоги підтвердити автентичність записів, чи розшифровок.

Як пише журналіст, переворот буцімто планувався офіцером ФСБ та трьома перебіжчиками з МВС України, які зараз перебувають у Криму. Міллер відзначив, що почув від джерела, що план полягав у "дестабілізації України зсередини, використовуючи нинішню напругу між Києвом та Москвою, Зеленським та Ахметовим". Буцімто, планувалось використати у якості прикриття протест запланований на 1 грудня.

Журналіст також повідомив, що, за словами його джерела, Україна планує передати докази спроби перевороти до США цими вихідними.

Раніше Зеленський заявив, що має інформацію про підготовку на 1-2 грудня за участю «представників Росії» спроби державного перевороту в Україні. Президент України також заявив, що уряд України має "звукову інформацію" щодо того, що "представники з України, скажімо так, з представниками з Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів, тощо"

Як повідомили у "Радіо Свобода", Ахметов назвав "суціальною брехнею" інформацію озвучену президентом України. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив: "Росія не мала жодних планів брати участь. І Росія ніколи не займається взагалі такими справами".

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".

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