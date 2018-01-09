Полк "Азов" сам надав докази наявності у себе гранатометів із США - публікація Digital Forensic Research Lab

Головним доказом наявності у полку "Азов", принаймні протягом деякого часу, гранатометів американського виробництва PSRL-1 є заява прес-служби самого полку від липня 2017-го року. На це вказує публікація Digital Forensic Research Lab аналітичного центру Atlantic Council (Вашингтон, США). Напередодні про оприлюднення доказів наявності у полку "Азов" зброї американського виробництва заявив Арік Толер, провідний дослідник проекту BellingCat з питань Східної Європи та Євразії та провідний цифровий дослідник з питань Євразії у Digital Forensic Research Lab.

Оприлюднений сьогодні у США матеріал, серед іншого, звертає увагу на публікації "Голосу Америки" про те, що компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети PSRL-1; заяву підприємства державного концерну «Укроборонпром» ДП ДГЗП «СпецТехноЕкспорт» про спільний з AirTronic USA проект з постачання гранатометів PSRL на потреби українських силових підрозділів; прес-реліз самої американської компанії та ін .

7 липня для бійців АЗОВу було проведено ознайомлення із гранатометами PSRL-1, які найближчим часом надійдуть на озброєння полку

Хоча зазначені вище матеріали не вказують на "Азов" як отримувача даної зброї, цю прогалину заповнила інформація з інших джерел.

У Digital Forensic Research Lab вказали, що про надходження PSRL-1 на озброєння конкретних військових піздрозідів в Україні повідомляв журналіст Юрій Бутусов і - головне - прес-служба самого полку "Азов".

Поки немає підтверджених, оприлюднених повідомлень про втрати понесені супротивником через використання PSRL-1 на Донбасі, але переший же подібний підтверджений випадок ймовірно викличе деяке сум'яття у Вашингтоні та Москві

"7 липня для бійців АЗОВу було проведено ознайомлення із гранатометами PSRL-1, які найближчим часом надійдуть на озброєння полку. Азовці мали змогу більш детально дізнатись про роботу цієї модернізованої зброї, а також почути про її основні характеристики та відмінності від РПГ-7В, аналогом якого й є PSRL-1. ", - йдеться у заархівованому дослідниками Digital Forensic Research Lab повідомленні прес-служби "Азову".

Прес-служба "Азову" також оприлюднювала фотографії пристрілки "нещодавно отриманих гранатометів PSRL-1".

У Digital Forensic Research Lab відзначили, що досі нез'ясованими залишаються питання, чи використовувались дані гранатомети у нетренувальних ситуаціях на Донбасі та скільки їх надійшло на передову.

"Поки немає підтверджених, оприлюднених повідомлень про втрати, понесені супротивником через використання PSRL-1 на Донбасі, але переший же подібний підтверджений випадок ймовірно викличе деяке сум'яття у Вашингтоні та Москві, особливо на тлі рішення США продати додаткові летальні озброєння Україні", - йдеться у статті.

Після анонсу про підготовку BellingCat публікації про наявність у полку "Азов" американської летальної зброї, Національна гвардія України оприлюднила офіційне спростування.

НГУ підкреслила, що "у спецпідрозділі “Азoв” немає на озброєнні американських ПТРК".

Повідомляємо, що спецпідрозділ “Азов”, який входить до складу військової частини 3057, не має на озброєнні зазначених вище зразків озброєння

"У деяких ЗМІ з’явилася інформація про те, що у підрозділі Національної гвардії України “Азов” є на озброєнні американські ПТРК Javelin та гранатомети PSRL (модернізовані РПГ-7). Повідомляємо, що спецпідрозділ “Азов”, який входить до складу військової частини 3057, не має на озброєнні зазначених вище зразків озброєння", - йдеться у заяві Нацгвардії.

Важливо, що у BellingCat ніколи не натякали на наявність у полку "Азов" ПТРК "Джавелін".

У відповідь на офіційний коментар Національної гвардії України Арік Толер відзначив: "неможливо заперечувати, що бійці "Азову" мали ці грантомети у липні 2017-го року. Фото не брешуть. Можливо, їх повернули на склади до Києва, чи Дніпра - я би хотів знати, де вони зараз".

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7

"Невирішене питання у цьому дослідженні в тому, де гранатомети розміщені зараз. Вони однозначно перебували біля лінї фронту кілька місяців тому, і тепер Нацгрвадія оприлюднила заяву, що "Азов" не має цієї зброї. Чи означає це, що вони лише вчились її використовувати?", - також заявив Толер.

У листопаді Українська служба "Голосу Америки" повідомила, що Сполучені Штати уже продають Україні смертоносну зброю. Як з’ясували кореспонденти «Голосу Америки», компанія із Техасу AirTronic USA, отримавши ліцензію, постачає в Україну гранатомети.

Гранатомет PSRL - це створена у США удосконалена версія радянського РПГ-7. Головний директор компанії Ричард Вендівер розповідає, що почав співпрацю з Україною два роки тому, і перші поставки гранатометів пішли в Україну у 2016-му.

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