Кожен 10-й орендодавець Airbnb у США - вчитель

Майже кожен десятий із тих, хто здає житло через Airbnb у США, є вчителем – професія, для якої заробітна плата коливається в середньому від сорока до п’ятдесяти тисяч доларів США на рік, повідомляє видання The Hill.

Новий звіт склала компанія Airbnb. Кілька вчителів, які спілкувалися з компанією, сказали, що додатковий дохід від здачі в оренду житла дозволив їм жити на зарплату вчителя.

Господарі-вчителі заробили близько 160 мільйонів доларів з оренди житла через Airbnb в 2017 році, з яких 54 мільйони – за літній сезон. У середньому вони отримували 6500 доларів на рік додаткового доходу з оренди.

У червневому аналізі даних федеральних робочих місць було виявлено, що близько 20 відсотків вчителів мають другорядну роботу протягом навчального року, при цьому половина з них працює поза сферою освіти.

П'ятдесят п'ять відсотків вчителів у травневому опитуванні повідомили, що вони не задоволені своїми зарплатами.

Останніми місяцями в декількох штатах вчителі проводили мітинги та страйки, вимагаючи кращої оплати праці та пільг.

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