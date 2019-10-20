Ансамбль народного танцю «Червона Калина» популяризує українську культуру у Каліфорнії

Практично у кожному місті, де сформувалась відносно велика українська громада, діють ансамблі українського народного танцю. Свої танці українці не лише зберігають і передають новим поколінням, а й з їх допомогою демонструють культуру Батьківщини американцям.

У Лос-Анджелесі школу українського танцю започаткували ще у середині минулого сторіччя. Сьогодні - це танцювальна академія для дітей та напівпрофесійний дорослий колектив «Червона Калина».

Танцювальний ансамбль є частим гостем різних фестивалів у Каліфорнії. Американцям до вподоби українське мистецтво.

«Вони завжди в захваті, я жодного разу не чула, щоб ми не справили враження», - каже керівниця ансамблю Асі Горська. «Вони захоплюються яскравістю та красою костюмів, тим, що в нас такі красиві чарівні дівчата, бо наші дівчата - найкрасивіші в світі. І танці, і музика. Наші танці і драматичні, і гумористичні, і ліричні, і веселі, і захопливі. Кожен для себе може знайти щось».

Художня керівниця Ася Горська приєдналась до ансамблю вісім років тому. «Знайшла оголошення, що в українському осередку є група, і запрошуються танцівники, які мають професійний досвід або колись танцювали десь. Я прийшла відразу, бо в мене був сум уже відразу», - ділиться вона.

Професійна танцюристка та хореограф, з досвідом керівництва танцювальними колективами в Україні, вона незабаром очолила «Червону Калину».

Школа танців при Українському культурному центрі Лос-Анджелеса була заснована ще у 1955 році. З часом вона занепала. Однак у 1997 році було відновлено танцювальну академію для дітей, яку назвали «Червона Калина». Сьогодні тут займається 25 дітей. На цій основі у 2011-му було організовано напівпрофесійний колектив для дорослих. Його учасники збираються на репетиції щосуботи.

Роман Король приєднався до «Червоної Калини» рік тому. З 16 років він жив у Канаді, до Лос-Анджелеса переїхав на роботу.

«Буквально в перший же тиждень я загуглив «українські народні танці» і знайшов групу «Червона калина». Подзвонив Асі, поговорив з нею - вона була дуже рада, що я їх знайшов так швидко і відразу. От я приїхав сюди», - розповідає Роман.

Присцилла – українською знає лише два слова «дякую» і «будь ласка». З Україною її пов’язує лише дідусь. Дівчині захотілося вшанувати свої українські корені, і зробити вона це вирішила за допомогою танцю.

«Щоб висловити повагу і вшанувати мого дідуся, українську громаду, загиблих під час Голодомору, і поновити українські традиції у моїй родині», - каже танцівниця.

Особливу роль в ансамблі виконує костюмер Елизабет. Жінка народилась і виросла в Канаді. У «Червоній Калині» танцює вже багато років. Модельєр за професією, Елізабет взялася за нелегке завдання - пошити автентичні українські костюми. Справжнім викликом стало вбрання для танцю «Дев’ятка», розповідає вона.

«Я повинна була дивитися старе відео, переглянула майже тисячу разів, щоб виготовити ці костюми. Я це все пошила - фартухи, спідниці, блузки», - каже Елізабет.

Участь у дорослому ансамблі безкоштовна. Ася навчає старшу групу на волонтерських засадах

«З приводу фінансування - це в основному волонтерська робота. Управа виділяє нам стипендію раз на рік, це, здається, 2 тисячі доларів, і ми маємо змогу одягати наших танцівників в чудові костюми», - каже Ася.

Зараз у дорослому колективі танцює 25 людей. Тут завжди раді вітати, як професійних танцюристів, так і аматорів, та навіть початківців з базовими навичками хореографії. Головна вимога – любити українські танці та брати участь у виступах «Червоної Калини», аби популяризувати українську культуру.

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