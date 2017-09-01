Правоохоронні органи США: екстремісти угруповання «Антіфа» готують більше атак

Американські органи влади, включно з Федеральним бюро розслідувань і Міністерством внутрішньої безпеки, попередили представників місцевих органів влади, що від початку минулого року ліві екстремісти, відомі як «Аntifa», стали настільки войовничими і небезпечними, що їх діяльність офіційно визнано «внутрішнім терористичним насильством». Про це говориться на основі інтерв’ю і конфіденційних документів правоохоронних органів, які отримало видання Politico.

Ще до подій, що сталися 12 серпня в Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія, Міністерство внутрішньої безпеки попереджало про дедалі більшу імовірність кривавого насильства між лівими анархістами і правого напрямку расистськими і націоналістичними угрупованнями.

Виявляється, що доступні ще до квітня 2016 року документи, про які раніше не повідомлялося, вказують, що «екстремісти анархістського напрямку» були головними підбурювачами до насильства на громадських мітингах проти ряду об’єктів. Їх звинувачували у відповідальності за атаки проти поліції, органів влади і політичних установ, включно із символами «капіталістичної системи», расизмом, соціальною несправедливістю і фашизмом.

Після обрання Дональда Трампа на посаду президента в листопаді минулого року, активісти «Антіфи» обрали інші об’єкти своєї діяльності – його прихильників, зокрема із середовищ білих расистів і націоналістів, які несподівано вийшли гуртами на вулиці і величали його перемогу, підтримували прихильників обмеження імміграції і виступали проти усунення символів Конфедерації.

Ці повідомлення, за всіма ознаками, посилили наполягання Трампа, що ліві екстремісти несуть часткову відповідальність за сутички в Шарлотсвіллі і становлять «проблему» в усій країні. Проте вони також віддзеркалюють його політичний рух, який викликали насильницьку реакцію.

В інтерв’ю правоохоронні органи дали ясно зрозуміти, що підбурююча риторика і політика – як кандидата і опісля президента – спричинилися до створення систуації, яка поширалася так швидко і широко, що вони не могли її контролювати.

Майже негайно праві сили, проти яких виступила «Антіфа», почали атакувати своїх супротивників. Екстремісти по обох сторонах почали вдаватися до сутичок, зокрема після подій в Шарлотсвіллі, для вербування безпрецентної кількості нових членів, зборів фінансів з погрожуючи додатковими сутичками.

Кожного разу, коли відбуваються протести, представники обох сторін приносять вогнепальну зброю. Ще до Шарлотвілля десятки і сотні людей прибували на протести в Техасі, Каліфорнії, Орегоні тощо.

Ще одним місцем сутичок стало Берклі у штаті Каліфорнія. Документи правоохоронних органів вказують, що екстремісти «Антіфи» започаткували атаки у двох попередніх сутичках у Шарлотсвіллі.

Стало також відомим, що протягом наступних кількох місяців мітинги заплановано у штатах Техас, Орегон, Міссурі і Флориді. Правоохороні органи висловлюють занепокоєння з приводу того, що в тих штатах дослівно кожен громадянин має право носити вогнепальну зброю.

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