Високопосадовець Держдепу назвав антикорупційну реформу «боротьбою за серце і душу України»

Директор Бюро з питань Європи та Євразії Джордан Ендрюс перелічив реформи в Україні, за втіленням яких американський уряд стежить з особливою пильністю

США позитивно оцінюють динаміку реформ в Україні, та все ж очікують від Києва виконання всіх зобов'язань перед МВФ для отримання наступного траншу.

Про це заявив директор Бюро з європейських та євразійських справ у Державному департаменті США Джордан Ендрюс. Він назвав реформи в Україні, за втіленням яких американський уряд стежить з особливою пильністю: енергетичну, оборонну, земельну і антикорупційну.

Сполучені Штати очікують від України конкретних кроків, які ліквідують економічний і політичний вплив олігархів. А в плані реформ американський уряд дотримується принципу: якщо МВФ задоволений, ми задоволені, розповідає високопосадовець Держдепартаменту Джордан Ендрюс.

Ми закликаємо Україну вжити кроків, щоб покінчити з олігархічною системою, в чиїх руках сконцентрована значна частина економіки країни

«Зараз нагально як ніколи, щоб український уряд зробив більше для досягнення прогресу у запровадженні реформ, щоб виконати умови наступного траншу фінансування від Міжнародного валютного фонду. Найважливіший сигнал, який Україна могла б надіслати – це відданість реформам. Також ми закликаємо Україну вжити кроків, щоб покінчити з олігархічною системою, в чиїх руках сконцентрована значна частина економіки країни. Кілька осіб використовують свій вплив, щоб спотворювати політичну систему в Україні».

Серед пріоритетних реформ, на яких Україна має зосереджуватись в першу чергу, щоб досягнути розвитку, представник Держдепу назвав енергетичну, земельну та антикорупційну реформи.

«Нафтогаз зобов’язаний надавати газ посередникам, власником більшості з яких є пан Фірташ, і не обов’язково отримувати плату за це, це значна структурна проблема у енергетичній системі. То ж це (енергетична реформа) - перший із топ-пріоритетів».

Земельна реформа, каже представник американського уряду, значно сприятиме росту української економіки.

«Вирішення проблеми із продажем землі також може відкрити широкий потенціал української економіки. Україна має одні з найкращих, найбільш родючих сільськогосподарських земель у світі, і більшість цих земель не використовується на повний потенціал через неможливість продати чи передати землю, згрупувати її таким чином, щоб це було економічно вигідно.

Якщо Україна переможе війну з корупцією, можливі всі інші реформи. Якщо Україна програє війну з корупцією, жодна реформа в результаті не досягне успіху

Антикорупційну реформу високопосадовець Державного департаменту США назвав «боротьбою за серце і душу України».

«Якщо Україна переможе війну з корупцією, можливі всі інші реформи. Якщо Україна програє війну з корупцією, жодна реформа в результаті не досягне успіху».

Посадовець свідомий того, що переваги від реформ українці відчують не відразу, відтак запроваджувати їх треба швидко, щоб не настало розчарування, а також щоб не дозволити іншим – зовнішнім факторам – впливати на їх запровадження:

«Українцям може здаватися, що реформи насправді не працюють, але коли ці частинки об’єднати разом, збалансувати, тоді відразу стануть відчутними вигоди від реформ для українського народу».

Відносини між Україною і США директор Бюро з питань Європи та Євразії Джордан Ендрюс назвав «глибокими, міцними і дуже активними». Він рекомендує українській владі використати передвиборчий період як вікно можливостей для впровадження економімічних та політичних змін в країні.

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