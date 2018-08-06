Жінку сплутали із роботом через 1000 твітів за Трампа на день

Щоб зупинити автоматичні облікові записи на своїй платформі, Twitter призупинив або заморозив облікові записи, що належать реальним людям, поведінка яких нагадує дії ботів, інформує Business Insider.

Один із таких облікових записів, на які неодноразово надходили скарги, належить Ніні Томасєскі, 70-річній жінці, яка твітить до 1000 разів на день на підтримку президента Дональда Трампа, повідомляє агентство Associated Press.

Томасєскі, яка зібрала понад 50 тисяч послідовників з того моменту, як приєдналася до Twitter у 2009 році, сказала AP, що її місія проста: вона сподівається надати підтримку політичній кампанії президента Трампа.

Для Томасєскі це означає надсилати постійний потік контенту на Twitter, у тому числі роблячи ретвіти президента, кліпи з Fox News та цитати з Біблії.

Томасєскі повідомила AP, що її обліковий запис призупиняли або заморожували кілька разів і що, на думку Twitter, вона є ботом.

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