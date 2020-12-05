Байден гарантував собі необхідну для президентства кількість вибірників

Штат Каліфорнія офіційно затвердив результати виборів президента у США та призначив 55 вибірників, які мають проголосувати за демократа Джо Байдена. Таким чином Байден гарантував собі більшість голосів у Колегії вибірників, яка необхідна для перемоги на виборах президента США

Офіційне затвердження держсекретарем штату Каліфорнія Алексом Паділою перемоги Байдена на поточний момент довело кількість вибірників, які пообіцяли проголосувати Байдена до 279. На це вказують підрахунками The Associated Press. Це трохи більше 270 необхідних для перемоги.

Зазвичай подібні кроки є формальностями. Але цього року прихована механіка обрання президента США привертає увагу, бо президент США Дональд Трамп продовжує заперечувати перемогу Байдена і вдається до дедалі більш малоімовірних правових стратегій з метою скасування результатів виборів до їх остаточного затвердження.

Хоча перемога Байдена на виборах видається очевидною вже певний час, формальне отримання ним понад 270 виборців є першим кроком до Білого дому, сказав Едвард Б. Фоулі, професор права в Університеті штату Огайо.

"У юридичному сенсі це віха, і перша віха також рівня", - сказав Фолі. "Все, що було до цього, базувалося на тому, що ми називаємо проекціями".

Вибірникі названі у Каліфорнії у п'ятницю зустрінуться 14-го грудня разом з колегами у інших штатах, щоб офіційно проголосувати за наступного президента. У більшості штатів є закони, які зобов’язують вибірників підтримувати переможця всенародного голосування в їх штаті. Цього року відповідне положення було підтримало рішенням Верховного суду цього року. Немає підстав вважати, що хтось із вибірників, які мають підтримати Байдена, розглядав можливість не голосувати за нього.

Результати голосування Колегії вибірників мають бути отримані і, як правило, затверджені Конгресом 6-го січня. Хоча законодавці можуть заперечити проти прийняття голосів вибірників, заблокувати Байдена на цьому етапі майже неможливо.

Підконтрольна Демократичній партії Палата представників Конгресу США і підконтрольний Республіканській партії Сенат голосували б окремо для вирішення будь-яких суперечок. Одна така суперечка виникла у штаті Пенсильванія, де у п’ятницю 75 депутатів-республіканців підписали заяву, в якій закликають Конгрес заблокувати виборчі голоси штату за Байдена. Але американський сенатор від Республіканської партії, Пат Тумі, незабаром після цього заявив, що не буде іти напереків вибірникам Пенсильванії. Його позиція підкреслює, як складно змінити результати виборів через Конгрес.

"Практивно, ми знаємо, що Джо Байден буде інавгурований 20-го січня", - Едвард Б. Фоулі, професор права в Університеті штату Огайо.

Це було зрозуміло вже незабаром після виборів, коли підрахунок бюлетенів отриманих поштою поступов показав, що Байден переміг у достатній кількості штатів, щоб здобути перемогу у Колегії вибірників. Це стало ще більш очевидним наприкінці листопада, коли кожен штат, у якому переміг Байден, визнав його переможцем і призначив своїх вибірників до Колегії. Трамп безрезультатно намагався перешкодити цим штатам визнати Байдена переможцем та призначити вибірників за колишнього віце-президента.

Трамп не докладав зусиль для впливу на прогнозований результат виборів у Каліфорнії, де Демократична партія має значну підтримку. Каліфорнія є найбільш густонаселеним штатом та має найбільшу кількість голосів вибірників. Ще три штати, які виграв Байден - Колорадо, Гаваї та Нью-Джерсі - ще не затвердили свої результати. Коли це відбудеться, Байден отримає 306 голосів Колегії вибірників проти 232 голосів Трампа.

Трамп та його союзники порушили щонайменше 50 судових справ, намагаючись скасувати результати виборів у штатах-гойдалках, де переміг Байден - в основному в Аризоні, Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині. За даними підрахунку даних інформаційної агенції AP, понад 30 із цих поховів було відхилено.

Трамп та його союзники пропагують точку зору, що законодавчі органи контрольовані республіканцями на рівні штатів можуть призначити альтернативний склад вибірників для голосування за Трампа.

Але республіканські лідери на рівні штатів відкинули такий підхід, імовірно нерезультативний у будь-якому випадку. Відповідно до федерального закону, альтернативний склад вибірників може бути прийнятий за результатами голосування обох палат Конгресу. Якщо цього не відбувається, використовуються вибірники, які були призначені губернаторами штатів - усі вони, у цих випадках, мають голосувати за Байдена.

Останнім кроком, який залишився для блокування виборів, була би спроба відкинути вибірників через голосування у Конгресі.

До цієї тактики вже вдавались раніше - жменька демократів у Конгресі у 2000, 2004 та 2016 роках заперечували проти офіційного призначення Джорджа Буша і Трампа президентом. Але тоді їх кількості було недостатньо, щоб перешкодити обом чоловікам вступити на посаду.

Між тим нещодавнє опитування видання The Washington Post вказало, що лише 25 із 249 республіканців у Палаті представників Конгресу США визнають Джо Байдена новообраним президентом США.

Відповідне опитування у суботу прокоментував у соціальній мережі Twitter Дональд Трамп.

"25. Ого ! Здивований, що стільки набралось. Ми лише починаємо боротьбу. Будь-ласка надішліть мені перелік цих так заваних "республіканців". Я читаю Washington Post, який публікує фейки, настільки мало, наскільки можливо!", - твітує президент США.

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