Білий дім анонсує нові заходи по боротьбі з насильством з використанням вогнепальної зброї

Президент США Джо Байден і генеральний прокурор Меррік Гарланд в четвер анонсують низку заходів, спрямованих на запобігання насильству із застосуванням вогнепальної зброї.

Напередодні їхнього виступу Білий дім представив огляд ініціатив у прес-релізі, в якому насильство із застосуванням вогнепальної зброї названо «епідемією».

Один із заходів, запропонованих Міністерством юстиції, спрямований на боротьбу з поширенням вогнепальної зброї без серійних номерів, яку правоохоронним органам важко відстежити.

Мін'юст також планує представити проект закону (model “red flag” legislation - англ.), який дозволить родичам і співробітникам правоохоронних органів звертатися до суду з проханням тимчасово обмежити доступ до зброї для людини, якого вони вважають небезпечним для себе або для оточуючих. Проект покликаний дати відправну точку для розробки відповідних законів на рівні окремих штатів.

Інша пропозиція Міністерства юстиції стосується пропонованого нового правила щодо приладів для для вогнепальної зброї, які рекламуються, як стабілізатори (stabilizing brace в Україні онлайн називають стабілізуючою опорою, стабілізуючою скобою - прим. ГА)

"Підозрюваний стрілок у трагедії у місті Болдер минулого місяця, як видається, використовував пістолет зі стабілізатором, який може зробити зброю більш стабільною та точною, але таокж дозволяє її приховувати", - відзначили у Білому домі.

Як відзначають у Білому домі, даний пристрій по суті перетворює пістолет на короткоствольну гвинтівку, на яку поширюються вимоги законодавства США щодо вогнепальної зброї (National Firearms Act - прим. ГА).

Адміністрація Байдена також заявляє про плани інвестувати у громадські ініціативи з попередження насильства. З відповідною метою пропонується витратити 5 мільярдів доларів протягом 8 років.

"Громадські інтервенції спрямовані на попередження насильства довели свою ефективність для зменшення насильства з використанням вогнепальної зброї у міських громадах, використовуючи заходи відмінні від позбавлення волі", - йдеться у повідомленні Білого дому.

Також пропонується складати щорічний звіт про незаконний обіг вогнепальної зброї та проводити низку громадських заходів по боротьбі з насильством.

Байден також планує призначити колишнього федерального агента Девіда Чіпман на посаду керівника Управління по контролю над оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин.

Чіпман 25 років пропрацював в цьому відомстві і брав участь в розслідуванні вибухів у Всесвітньому торговому центрі Нью-Йорка і федеральній будівлі в Оклахома-Сіті в 1990-х роках. На даний час він є консультантом організації Giffords, яка виступає за посилення контролю над вогнепальною зброєю.

Лідер республіканської меншості в Палаті представників Кевін Маккарті заявив, що ініціативи Байдена обмежують гарантоване Конституцією право на носіння зброї.

«Він поблажливий до злочинців, але обмежує права законослухняних громадян. Я цього не потерплю. І республіканці Палати представників теж. Дотримуйтесь Конституцію!» - написав Маккарті в «Твіттері».

Президент організації Everytown for Gun Safety Джон Файнблатт, навпаки, високо оцінив пропозиції адміністрації, особливо щодо зброї без серійних номерів, заявивши, що це «врятує незліченну кількість життів».

«Ми раді почути заяву адміністрації про те, що сьогоднішні дії - це тільки початок, і сподіваємося на продовження тісної співпраці, щоб покласти край насильству із застосуванням вогнепальної зброї в цій країні», - йдеться в заяві Файнблатта.

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