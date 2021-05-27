США закликають до подальшого розслідування походження Covid-19

Адміністрація Байдена долучилася до нової хвилі вимог, щоб китайська влада була більш відкритою щодо Covid-19 - хвороби, яку вперше виявили в китайському місті Ухань наприкінці 2019 року.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден наказав американським розвідувальним службам «подвоїти зусилля» у намаганнях з'ясувати, як з'явився коронавірус, що спричинив пандемію, і очікує звіту через 90 днів.

Напередодні міністр охорони здоров’я США Хав’єр Бесерра на міністерській нараді Всесвітньої організації охорони здоров’я закликав провести новий етап міжнародного розслідування і забезпечити його прозорість.

Сполучені Штати також далі працюватимуть з партнерами-однодумцями повсюди у світі, щоб домагатися від Китаю повної участі у прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні...

У заяві президента Байдена поширеній Білим домом сказано: «я попросив про можливі необхідні подальші розслідування у напрямках, включно з певними питаннями стосовно Китаю».

Пекін неодноразово засуджував будь-які припущення про китайську провину у появі чи поширенні коронавірусу, і натомість з Китаю лунали натяки на можливу появу вірусу з американської лабораторії.

Посольства Китаю у США заявило, що йдеться про нову хвилю «політизації» питання.

У березні цього року Всесвітня організація охорони здоров’я оприлюднила звіт про походження COVID-19, в якому зокрема сказано, що шанси штучного походження коронавірусу «дуже малоймовірні».

Але представники ВООЗ також визнали потребу подальших досліджень цього питання.

Байден зокрема вказує на те, що міжнародні фахівці не мали можливості дослідити становище в Китаї на ранніх стадіях того, що спочатку стало епідемією, а потім переросло у пандемію.

Відтоді у світі виявлено вже принаймні 168 мільйонів випадків хвороби і повідомлено про понад 3,6 мільйона смертей після зараження.

Агентство Reuters подає дані згідно з якими рівні інфікування COVID-19 зараз надалі зростають у 29 країнах світу, а найгірші показники - в Індії.

У США зокрема в колах Республіканської партії знову гучніше лунають заклики перевірити припущення про те, що хвороба COVID-19 могла з’явитися не в результаті «перестрибування» тваринного вірусу до людей, а внаслідок лабораторного інциденту.

У заяві Байдена йдеться, що багато фахівців зараз схиляються до тих двох теорій походження коронавірусу, але зауважено, що вони «не вважають, що зараз є досить інформації для надання переваги одній, або іншій теорії».

«Сполучені Штати також далі працюватимуть з партнерами-однодумцями повсюди у світі, щоб домагатися від Китаю повної участі у прозорому, базованому на доказах міжнародному розслідуванні, і щоб був наданий доступ до усіх відповідних даних ти доказів», - сказав Байден.

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