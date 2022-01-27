ВВП США виріс минулого року на 5,7% - Байден каже про успіх економічної стратегії

За даними Міністерства торгівлі США, ВВП країни минулого року виріс на 5,7%. Коментуючи економічні підсумки першого року свого президентства, Джо Байден заявив, що вони демонструють, що у країні будується "американська економіка для XXI століття"

"Вперше за 20 років наша економіка зростала швидше ніж китайська", – наголосив президент.

"Це не випадковість, – продовжував Байден. – Моя економічна стратегія полягає у створенні гарних робочих місць для американців, відновленні нашої промисловості та зміцненні каналів постачання всередині країни, щоб допомогти нашим компаніям стати більш конкурентоспроможними".

Міністерка фінансів США Дженет Єллен у своїх коментарях заявила, що відновлення економіки стало можливим завдяки "розумній політиці президента Байдена, яка відповіла на потреби американського народу".

"ВВП значно перевищив прогнози зроблені рік тому", - відзначає сьогодні дослідник "Інституту міжнародної економіки Пітерсона" Джейсон Фурман.

Як повідомляв "Голос Америки", у грудні уряд США повідомив про рекордне за майже 40 років зростання інфляції. У порівнянні із груднем попереднього року, ціни зросли на понад 7%. Через це економісти очікують, що Федеральний Резерв із березня почне піднімати відсоткові ставки.

Зокрема, найбільший стрибок відбувся у вартості оренди житла й цінах на вживані авто. Натомість вартість м'яса та інших продуктів харчування дещо знизилась.

У статті використано матеріали The Hill.