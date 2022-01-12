У США рекордна за 40 років інфляція

Зростання споживчих цін у США у грудні минулого року відбулось рекордними темпами за останні майже 40 років, - йдеться у звіті Федерального бюро статистики праці США. У порівнянні із груднем попереднього року, ціни зросли на понад 7%.

Зокрема, найвищий стрибок відбувся у вартості оренди житла й цінах на вживані авто. Через це економісти очікують, що Федеральний Резерв із березня почне піднімати відсоткові ставки. Натомість вартість м'яса та інших продуктів харчування дещо знизилась.

Білий дім прокоментував новину, підкресливши, що "падіння цін на бензин та їжу" говорить про "прогрес у сповільненні темпів зростання споживчих цін". Водночас, звіт свідчить, що в цьому напрямку "залишається чимало роботи", адже товари й послуги продовжують дорожчати, що позначається на американських родинах, - йдеться у заяві.

"Інфляція - глобальний виклик, що виникає буквально в кожній розвинутій країні, яка виходить із економічної кризи, спричиненої пандемією. Америці пощастило мати одну із економік, що зростають найшвидше, зокрема, завдяки Плану порятунку Америки", - підкреслено у заяві адміністрації президента Джо Байдена.

У статті використано матеріали: Reuters

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