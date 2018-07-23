Більшість американців підтримує нову зустріч Трампа з Путіним – інтернет-опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного виданням The Hill сумісно з проектом HarrisX. Відповідно до нього, 61% американців вірить, що покращення відносин з Москвою піде на користь США. Також, 54% американців підтримує ідею проведення нової зустрічі між лідерами Росії та США у Вашингтоні, округ Колумбія.

Водночас, 60% респондентів не схвалювали дії президента Трампа під час першої зустрічі із Путіним у Гельсінкі. Нову зустріч підтримують 87% респондентів-республіканців та 54% незалежних опитаних.

"Я не здивований (результатами опитування – ред. ГА). Американський виборець має дуже зважену та здорову точку зору щодо цього питання. Він дуже прагматично ставиться до майбутніх відносин з Росією" – заявив директор проекту HarrisX Дрітан Нешо.

Я не здивований (результатами опитування – ред. ГА). Американський виборець має дуже зважену та здорову точку зору щодо цього питання. Він дуже прагматично ставиться до майбутніх відносин з Росією – заявив директор проекту HarrisX Дрітан Нешо​

Інтернет-опитування проводилось в США 21-22 липня серед випадково обраної вибірки респондентів з 1 001 американського виборця. Результати згодом оцінювали за категоріями статі, регіону, етнічності, сімейного стану, розміру домогосподарства, доходів, зайнятості, освіти, політичної партії та політичної ідеології.

Нагадаємо, що американці стали з більшою підозрою ставитись до Росії та російських кіберзагроз, ніж рік тому. 68 відсотків американців розглядають Росію як недружню країну, або ворога США. Про таке ставлення свідчать результати опитування NBC News та SurveyMonkey. Кількість американців, які негативно сприймають Росію, зросла на 9% порівняно до показників минулого року – тоді лише 59% опитаних називали її недружньою державою або ворогом. Такі результати свідчать про погіршення ставлення американців до Росії за часів президентства Трампа та федерального розслідування про втручання Москви в президентські вибори США 2016 року.

Прихильники Демократичної партії ставляться до Росії більш негативно, ніж республіканці – 47% демократів назвали Росію найбільш актуальною загрозою для США. На те саме питання ствердно відповіло 10% республіканців та 24% тих, хто не асоціює себе з жодною з партій.

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