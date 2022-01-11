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Білий дім сподівається, що Кремль обере "шлях дипломатії" у вирішенні ситуації довкола України

  • Голос Америки
На фото: Речниця Білого дому Джен Псакі. Грудень 2021

США та Росія розпочали "відверті та прямолінійні" переговори, спрямовані на деескалацію напруженості між двома країнами, повідомив Білий дім.

"Зараз Росія має два шляхи, якими може піти президент Путін, – заявила прес-секретарка Білого дому Джен Псакі під час брифінгу 10 січня. – Він може обрати шлях дипломатії. Цього тижня пройдуть ще два раунди переговорів. Ми розглядали їх як комплекс із трьох раундів, що, я думаю, вони також підтвердили зі свого боку. Або є шлях ескалації. Ми, звісно, сподіваємось, що вони оберуть шлях дипломатії".

При цьому Псакі вкотре наголосила, що для президента Джо Байдена важливо не проводити переговорів щодо Європи без участі Європи й "жодних переговорів щодо України без України".

Байден закликає Путіна наказати військам повернутися до місць постійної дислокації. Білий дім у кількох недавніх заявах зазначив, що США "дадуть рішучу відповідь, якщо Росія знову вторгнеться в Україну".

"Ми не помітили жодних серйозних змін у розстановці російських сил у районах, що межують з Україною, – заявив у понеділок речник Пентагону Джон Кірбі. – Там лишається значний елемент. Якщо російська сторона серйозно налаштована на деескалацію, вони можуть розпочати з відведення частини військ, скоротивши цю розстановку сил".

Окрім двосторонньої американсько-російської дискусії у понеділок, у середу у Брюсселі заплановані переговори за участю НАТО та Росії, а у четвер у Відні – дискусія в рамках ОБСЄ.

НАТО про Росію: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання». Відео
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НАТО про Росію: «Я не думаю, що ми можемо очікувати, що ці зустрічі вирішать усі питання». Відео

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Москва заявляла, що не планує вторгнення в Україну і вимагає припинити розширення НАТО, а також не проводити військові навчання Альянсу в країнах Центральної та Східної Європи, які вступили до нього після 1997 року.

За словами Псакі, Вашингтон очікує, що Москва просуватиме свій наратив поза переговорами.

"Ми готуємося до того, що – і ніхто не повинен цьому дивуватися – Росія, можливо, поширюватиме дезінформацію про зобов'язання, яких ніхто не брав, або піде далі і заявить про щось як про привід для подальшої дестабілізуючої діяльності, – сказала вона . – Тому ми закликаємо всіх не піддаватися дезінформації".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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Українська громада США закликає адміністрацію Байдена вже зараз посилити санкції проти Кремля та озброїти Україну. Відео

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