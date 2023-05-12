Блінкен прокоментував намір Лондона постачати Україні ракети великої дальності дії

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував надання Британією Україні ракет великої дальності, про що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес оголосив у четвер.

Пізніше у четвер, на прес-конференції у Вашингтоні державного секретаря Блінкена запитали, чи змінили США свою позицію щодо надання Україні подібного роду ракет після британського рішення.

На це питання Блінкен відповів, що для того США створювали коаліцію з близько 50 країн, щоб різні країни могли постачати ту зброю, яку вони мають, і якої потребує Україна.

«Саме тому у нас є коаліція країн, які підтримують Україну. Різні країни будуть робити різні речі залежно від власних можливостей, залежно від власних технологій, залежно від того, що є найбільш доцільним. Тож завдяки цьому процесу ми надали деякі унікальні речі для України. Інші країни можуть робити щось інше, ніж ми», – сказав Блінкен, відповідаючи на запитання журналіста.

На запитання про те, чи підтримують США британське рішення, і чи еемає страху ескалації, оскільки британці постачають ці ракети більшої дальності, Блінкен відповів, що постачання зброї Україні «робиться через коаліцію, це скоординований процес», яким керує міністр оборони США Ллойд Остін.

«Міністр Остін керує цим уже багато місяців. І, як я вже казав раніше, справа не лише в системах озброєння. Це навчання, тому що ви можете дати комусь чудову систему зброї; але якщо вони не знають, як цим користуватися, це не принесе їм користі. Це технічне обслуговування, тому що якщо вони не знають, як це підтримувати, ви віддаєте їм це, і воно розвалюється за сім днів, це не принесе великої користі. І, звісно, це розуміння того, як використовувати всі ці речі в злагодженому та ефективному плані – загальному озброєнні, як це називають у бізнесі. Над усіма цими речами ми працювали, і робимо це скоординовано. Різні країни беруть на себе різні частини цього процесу», – сказав Блінкен.

Як повідомив Голос Америки, у четвер, 11 травня, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що Велика Британія надсилає Україні крилаті ракети далекої дії Storm Shadow напередодні контрнаступу проти російських військ.

Storm Shadow – це крилата ракета повітряного базування, призначена вражати високозахищені цілі з відстані до 250 кілометрів, для порівняння, американські армійські тактичні ракетні системи "земля-земля" (ATACMS) має дальність 300 кілометрів. Досі максимальний радіус дії зброї, наданої в Україні США, становить близько 78 кілометрів.

Таким чином, Storm Shadow має радіус дії, щоб завдати глибоких ударів по контрольованій Росією території на сході України. Західний посадовець повідомив CNN, що Лондон отримав запевнення від українського уряду, що ці ракети будуть використовувати лише в межах суверенної території України, а не всередині Росії. Об'єднане Королівство, США, а також більшість країн світу вважають Крим суверенною територією України, незаконно анексованою Росією.

Раніше під час візиту до Вашингтона міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі сказав, що хоче прискорити перемогу України, щоб запобігти якомога більшій кількості смертей: "Ми повинні допомогти їм перемогти швидко, [...] і найкращий спосіб - надати їм для цього найкращі інструменти тут і зараз".

Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.