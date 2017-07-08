Бомбардувальники США провели навчання поблизу кордонів КНДР

Спільні навчання ВПС США і Південної Кореї стали відповіддю на нові ракетні випробування Пхеньяна





Два бомбардувальники ВПС США B-1B Lancers за підтримки південнокорейських винищувачів провели навчання з бойовою стрільбою в небі над Південною Кореєю, поблизу кордону з КНДР. Ця військова демонстрація стала відповіддю на агресивні дії Пхеньяна, який на цьому тижні провів випробування МБР (міжконтинентальної балістичної ракети).

Про це офіційно заявила військова влада в Сеулі.



За оцінкою американських військових фахівців, такі МБР можуть мати дальність до 5500 км і потенційно здатні досягти північно-західну материкову частину території Сполучених Штатів.



Метою нинішніх спільних навчань США і Південної Кореї було завдати «точкових» ударів по позиціях балістичних ракет і підземних командних пунктах умовного противника.



Американські бомбардувальники відбули з авіабази США Андерсон на острові Гуам.



Цього тижня, відразу після північнокорейських ракетних випробувань, президент США Дональд Трамп заявив, що він готується зробити «деякі досить жорсткі дії», щоб перешкодити ядерним амбіціям Північної Кореї.

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