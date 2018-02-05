Нуланд: автор досьє на Трампа звітував про Україну для комерційних клієнтів

Колишній високопосадовець Держдепу Вікторія Нуланд, в ефірі програми CBS "Обличчя нації" сказала, що британський шпигун Кристофер Стіл, автор скандально відомого досьє про російські зв’язки президента Трампа, проданого ФБР та демократам, надавав подібну інформацію Державному департаменту в 2016 році, повідомляє RealClearPolitics.

Вона також зауважила: "чесно кажучи, якби кожен член кампанії Трампа, на якого росіяни намагались вплинути, пішов би до ФБР одразу, у нас, можливо, не було б того безладу, який є зараз".

"Протягом кризи в Україні в 2014-2015 роках, Кріс Стіл мав ряд комерційних клієнтів, які замовляли у нього звіти про те, що відбувається в Росії і в Україні, що відбувалось між ними", - відзначила Нуланд.

Вона зауважила, що Кріс мав друга в Держдепі і "він запропонував нам звіт безкоштовно, щоб ми могли також цим користуватись. Це було одне з сотні джерел, які ми використовували, щоб зрозуміти, що відбувається", - наголосила Нуланд.

Нуланд також зазначила, що Стіл передав короткий виклад на 2-4 сторінки того, що він з’ясував в рамках складання відомого досьє.

"Це не наша компетенція. Це мусить іти до ФБР, якщо є занепокоєння про те, що на одного з кандидатів, або на вибори загалом може впливати Російська Федерація. Це мусить розслідувати ФБР". Так описала Нуланд свою реакцію на інформацію з досьє британського шпигуна на Трампа.

Як повідомлялося раніше, компанія Fusion GPS найняла консервативний сайт The Washington Free Beacon, щоб провести розслідування зв’язків Трампа з росіянами. Вони найняли розвідника та експерта з Росії Кристофера Стіла.

Стіл, за допомогою контактів в Росії, склав досьє, яке описує зусилля Путіна з розбудови стосунків з Трампом та його оточенням, щоб зібрати матеріал, який можна використовувати для шантажу.

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