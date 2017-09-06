Комітет Конгресу США вимагає документи про російський компромат на Трампа

Конгресмен-демократ Шифф називає таку вимогу спробою республіканців дискредитувати автора досьє





Комітет Палати представників з розвідки направив в Міністерство юстиції і ФБР повістки про надання документів, пов'язаних з досьє, в якому стверджувалося, що Росія збирала компрометуючий матеріал на Дональда Трампа.



Про це повідомив провідний демократ в комітеті конгресмен Адам Шифф.



Шифф в інтерв'ю телекомпанії MSNBC заявив, що він і інші демократи в комітеті виступали проти повісток. За його словами, вони були видані республіканцями в спробі дискредитувати автора досьє, колишнього офіцера британської розвідки Крістофера Стіла.



Республіканці говорили, що необхідно зрозуміти походження досьє і встановити, чи створювалося воно з метою завдати шкоди Трампу під час його успішної передвиборчої кампанії.



Створення досьє фінансувалося організацією, яка займалася збором для опозиції інформації про Трампа під час передвиборної кампанії 2016 року, і включало твердження, що стосуються найрізноманітніших аспектів діяльності Трампа і його соратників, а також його фінансів.

Комітет Палати представників з розвідки проводить одне з низки конгресових розслідувань справи ймовірного втручання Росії у вибори США в 2016 році, що включає існування можливої змови між кампанією Трампа і Москвою. Росія заперечує будь-яке втручання у вибори, а Трамп заперечує будь-яку змову з росіянами.

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