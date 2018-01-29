«Кремлівська доповідь» - побачить світ чи зберігатиметься в таємниці?

29 січня Конгрес США повинен отримати два документи, які стануть основою для можливого чергового посилення санкцій проти Росії. Це - так звана «Кремлівська доповідь» з новим списком російських громадян і компаній, щодо яких можуть бути запроваджені обмеження, і оцінка наслідків санкцій на суверенний борг РФ. Хоча ці дві доповіді не передбачають прямих санкцій, вони значно ускладнять життя та роботу фізичних та юридичних осіб, які потраплять у ці документи.

Адміністрація президента США повинна представити Конгресу дві доповіді стосовно Росії, передбачені «Законом про протидію суперникам Америки шляхом санкцій» - (CAATSA). Це - досьє про олігархів: чиновників та бізнесменів, близьких до президента Володимира Путіна, та «партнерів», які мають тісні зв'язки з владою, а також доповідь про доцільність розширення економічних санкцій проти Росії.

Підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня 2017 року закон дав адміністрації 180 днів для опрацювання таких документів. Цей термін закінчується 29 січня, і американські чиновники запевняли, що до цієї дати встигнуть. Зараз урядові установи США не виключають затримки. В такому разі обидва звіти або один з них будуть представлені трохи пізніше.



За опрацювання документів відповідало Міністерство фінансів у співпраці з Державним департаментом та спецслужбами США. Механізм оприлюднення звітів, ймовірно, відрізнятиметься від випадків, коли влада США запроваджувала санкції проти Росії. У минулому, списки санкцій завжди були опубліковані на веб-сайті Мінфіну США. Цим разом міністерство повинно передати документи відповідним комітетам обох палат Конгресу (міжнародних справ, з питань фінансів тощо). Передбачається, що самі звіти вийдуть без обмежувальних значків, проте вони можуть містити засекречені додатки. Саме Конгрес вирішить, що робити з цими документами - вони можуть бути або негайно опубліковані, або представлені на спеціальних заходах, або просто потрапити витоком у ЗМІ.

Невизначеність у звітах пов'язана з специфікою CAATSA, після чого Конгрес вперше перебрав ініціативу у сфері санкційної політики від виконавчої гілки влади. Ухвалений абсолютною більшістю законодавців (419 членів Палати представників проголосували за, проти 3 членів і 98 сенаторів проти двох), цей документ ставить Росію нарівні з Іраном та Північною Кореєю. Закон ускладнює процес скасування існуючих санкцій США, але дозволяє значне їх посилення. Конгресмени називають закон CAATSA відплатою США за втручання російських спецслужб у президентські вибори в США, а також дії Москви в Україні та Сирії.

Дональд Трамп спочатку критикував CAATSA, заявивши, що документ обмежує його повноваження у сфері зовнішньої політики (включаючи санкційну політику). Проте він не наклав вето на нього: за умови такої консолідованої підтримки законопроекту, конгресмени легко могли б подолати вето.

Отож, ухвалений обома палатами Конгресу США і з підписом президента Трампа «Закон про протидію суперникам Америки шляхом санкцій» ввійшов в силу. Тепер прийшов час на його імплементацію.

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