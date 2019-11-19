Волкер: Я не пов’язував розслідування Burisma з Байденом, а затримку військової допомоги – з розслідуваннями

Під час відкритих слухань перед трьома комітетами Палатами представників, які ведуть розслідування щодо імпічменту, колишній спеціальний представник США щодо України Курт Волкер зробив кілька уточнень у світлі інформації, яка стала відомою після його свідчення 3-го жовтня.

Це було сталою політикою США протягом кількох адміністрацій закликати українців боротися із корупцією

Волкер розповів, що коли він обговорював із помічником президента України Андрієм Єрмаком та персональним юристом Трампа Рудольфом Джуліані видання потенційної заяви від імені президента Зеленського, він не знав про зв'язок між початком розслідувань Україною та затриманням військової допомоги.

«Ніхто мені цього не казав і я ніколи не повідомляв про цей зв'язок українцям. Я був проти заморозки безпекової допомоги Україні. Коли я про це дізнався 18 липня, я думав, що її можна розблокувати ще до того, як про неї довідаються українці, що спричинить у них занепокоєння», -сказав він.

Сам Волкер розглядав це як внутрішню політичну проблему США і, коли українці про це дізналися, радив їм нічого не робити та чекати, поки вона буде розв’язана у Вашингтоні.

Як я раніше свідчив, знаю віце-президента Байдена 24 роки. Він шляхетна людина і я його дуже поважаю

«Я не знав, що інші їм говорили зворотне у цей же час».

Також Волкер зазначив, що не пов’язував розслідування енергетичної компанії Burisma та Байденів.

«Я не знав, що інші вірили, що будь-які розслідування української компанії Burisma, яка має історію звинувачень в корупції, була аналогічною розслідуванню віце-президента Бадена. Для мене це були чітко різні речі. Це було сталою політикою США протягом кількох адміністрацій закликати українців боротися із корупцією. Я спокійно ставився до того, щоб українці робили власні заяви про розслідування та викорінювали власну корупцію».

Коли цю тему підняв мер Джуліані під час їхньої розмови 19 липня, Волкер розповів, що він негайно відкинув припущення, що на виконання обов’язків віце-президента Байдена можна було вплинути грошима, які виплачувалися його синові.

«Як я раніше свідчив, знаю віце-президента Байдена 24 роки. Він шляхетна людина і я його дуже поважаю».

Волкер зазначив, що сам він ніколи не закликав українців розслідувати Байденів, про що свідчать документи, включно із особистою перепискою, яку він надав. Про те, що президент вважає розслідування Бурісми рівнозначним розслідуванню Байденів, Волкер дізнався тільки після оприлюднення стенограми дзвінка 25 липня.

Волкер зазначив, що сам він ніколи не закликав українців розслідувати Байденів, про що свідчать документи, включно із особистою перепискою, яку він надав

Також Волкер зауважив, що не вважає себе одним із «трьох аміго». Раніше про те, що саме так себе називають, крім Волкера, посол США в ЄС Гордон Сондленд та міністр енергетики Ріка Перрі, свідчив Сондленд.

«Я ніколи не чув цей термін і мені неприємно його чути, тому що для мене три аміго завжди будуть сенатори Маккейн, Ліберман та Грем в їхній роботі з просування збільшення військової присутності в Іраку».

Волкер розповів, що не знав, що Трамп призначив Сондленда чи їхню групу відповідальними за політику США щодо України.

«Я розумів, що кожен з нас в у свої офіційній посаді продовжують працювати разом після відвідання інавгурації президента Зеленського, щоб просувати збільшення підтримки США Україні».

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