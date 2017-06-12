Американський бізнес в Україні: «Зараз у нас найкращі за 25 років стосунки із владою»

«Зараз у нас найкращі за 25 років стосунки із владою». Про це в інтерв’ю «Голосу Америки» сказав президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер. Ця організація, що представляє американські та європейські бізнеси, щойно відзначила чвертьстолітній ювілей своєї роботи в Україні. Матеріал підготували наші кореспонденти в Києві.

Американський бізнес відсвяткував срібний ювілей в Україні. На святі згадували, як усе починалося. Як 25 років тому, коли розпався Радянський Союз і Україна стала незалежною, сюди прийшли працювати перші міжнародні бізнеси. З-поміж нинішніх членів Американської торговельної палати багато компаній тоді виступили її засновниками. Coca-Cola, Baker McKenzie, Cargill згадували, як усе змінилося за ці чверть століття і за останні кілька років.

Говорить президент Американської торговельної палати в Україні Енді Гундер:

«Те, що ми бачимо зараз, цей діалог, який є між бізнесом і владою, це однозначно найкращий діалог, який був за останні 25 років. Раніше якщо зустрічі з міністрами – це було досить складно, то зараз помінялися люди і помінялися технології. Зараз можна на Фейсбук написати міністру, і протягом 60 хвилин отримати відповідь. І цей діалог є, і ми дуже вдячні і президенту, і уряду, і депутатам, що цей діалог є, що голос бізнесу може бути почутий...».

З ювілеєм Торговельну палату привітав президент Трамп. Як він написав у вітальному листі, «ще ніколи відносини між Сполученими Штатами і Україною не були більш важливими». Згадав також про корупцію – в контексті того, що у прагненні її викоренити Америка виступає партнером України.

Енді Гундер продовжує:

«Ми відслідковуємо сприйняття корупції серед компаній. І ми бачимо, що за останні три роки є невеличкі, але все ж таки є зрушення. Тобто саме в сприйнятті. І зараз головне показати, що покарання корупціонерів відбувається. І я думаю, що цього багато хто чекає. Щоб показати, що Україна дійсно, реально бореться з корупцією, і в слові президента Трампа він про це згадує».

Якщо протидія корупції – поки що лише побажання, то вести бізнес в Україні останнім часом справді стало легше, – каже керівник палати:

«Ми бачимо реальні зрушення позитивні. Буквально два місяці тому була введена нова прозора система щодо повернення податку на додану вартість. Це для американських експортерів дуже важливо, щоб було прозоро видно, коли повертається ПДВ. Минулого року було знижено єдиний соціальний внесок з 40% до 22%. Це реально для роботодавців полегшує ведення бізнесу. Так, ще є багато над чим працювати, але реформи відбуваються.

Головним каменем спотикання залишається верховенство права. Вірніше, те, що його бракує. Правду й далі проблематично шукати по українських судах.

«Телефон дзвонить досить часто. І кажуть – у нас є питання, чи є проблема, просять допомогти вирішувати».

Як наголошує Енді Гундер, американський бізнес шукає не преференцій, а справедливості. Якби знаття, що в Україні панує правда і закон, інвестори не вагалися б.

«Потік інвесторів, які дивляться, що в Україні відбувається, однозначно зростає. Майже кожного вечора я зустрічаюся з компаніями, які дивляться, що там відбувається в Україні. І вони приїжджають сюди, і майже всі одноголосно кажуть, що воно зовсім інакше, ніж ми очікували. Тому що сприйняття (України) трошки скривлене, особливо через засоби масової інформації дуже багато негативу, а коли приїжджають сюди і бачать реалії, вони кажуть – це дійсно інше, ніж ми очікували. (...) І зараз якщо можна більш розказувати в світі про успішні компанії, які працюють в Україні, це буде стимулом, щоб показати, що можна працювати, що є конкретні компанії, які 25 років працюють в Україні, успішні, і вони можуть бути прикладом для інших, щоб цей приклад наслідувати.

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