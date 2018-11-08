Чого очікують в Україні від оновленого Конгресу США? Коментарі політиків та експертів

В українському парламенті вітають оновлений Конгрес і очікують, що “українське питання” і надалі об’єднуватиме обидві його палати. Про це “Голосу Америки” сказав Голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

“Чекаємо підтримки. Усі ці роки, коли Україна перебувала у тяжкому періоді захисту незалежності від російської агресії, Сполучені Штати були і залишаються ключовим партнером. Причому, Україна - це одне з тих небагатьох питань, яке знімає всі суперечки між республіканцями і демократами і об’єднує їх у Конгресі. Для нас це було великою честю, що навіть в період передвиборчих дебатів, коли стояло на порядку денному питання підтримки України, яке стосувалося чи нашої історії, Голодомору, чи підтримки нашої боротьби проти російської агресії, Конгрес, обидві його палати і обидві його партії, об’єднувалися і завжди голосували одностайно. Для нас це велика честь і ми впевнені, що підтримка України буде залишатися такою ж твердою”.

Запросити новообраних конгресменів і сенаторів в Україну обіцяє голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Ганна Гопко. Як вона сказала “Голосу Америки”, важливо, щоб вони побували на Сході України і на власні очі побачили наслідки російської агресії.

“Хочеться привітати тих конгресменів, які були переобрані і які були добрими друзями України. Також приємно, що деякі проросійські конгресмени не переобралися. Україна має двопартійну підтримку, а також має підтримку як законодавчої, так і виконавчої гілки влади США. Українці хотіли би бачити продовження такої проактивної позиції, зокрема у відсічі збройної агресії. Це продовження санкційної політики, співпраця з Україною в сфері безпеки і оборони. Ми вже отримали (ракетні комплекси) Джавеліни, (патрульні кораблі) “Айленд”, провели спільні навчання на Хмельниччині. Сподіваємося, що незмінність курсу і підтримки територіальної цілісності і суверенітету України і адміністрацією Трампа і Конгресом і Сенатом залишаться”, - сказала Ганна Гопко ів інтерв'ю Українській службі “Голосу Америки".

Ситуація, що нині склалася в Конгресі, створює сприятливіші умови для просування українських інтересів у США, вважає екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

“Раніше були спроби Трампа підігрувати позиції Росії. Раніше теоретично він міг це зробити. Хоча самі республіканці йому не дозволяли це робити. Тепер це навіть теоретично не можливо. Отже, ми маємо зараз хороший шанс, співпрацюючи з обома партіями, переконати їх в тому, що вони спільно мають додати в допомозі Україні, посилити санкції проти РФ, і у такий спосіб допомогти Путіну зрозуміти безперспективність його зовнішньої політики”, – зазначив Огризко.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир Горбач оцінює результати виборів до Конгресу Сполучених Штатів як позитивні. Як він сказав Українській службі “Голосу Америки”, для Сполучених Штатів це добре, а отже, для України це теж добре.

“З точки зору інтересів самих США у підтриманні стабільності та балансу сил, парламентський контроль над адміністрацією президента, над виконавчою владою був необхідний. І я сподіваюся, що це все-таки збалансує і зовнішню політику президента Трампа. Принаймні, зможе її певною мірою стримувати від якихось авантюрних кроків і заяв. Точніше, стримувати перехід авантюрних заяв в авантюрні дії.

Певний фактор стримування дуже, на мою думку, необхідний адміністрації Трампа. І сам факт опозиційної більшості у Палаті представників буде обмежувати свободу його дій і рухів. Йому доведеться домовлятися з членами Палати представників при голосуванні різних законів, передусім закону про бюджет. А раз доведеться домовлятися – доведеться йти на поступки. І ці поступки якраз можуть бути в частині політики щодо Російської Федерації, основного зараз ворога України.

Це нова ситуація, яка зараз вимальовується в Сполучених Штатах, і вона може бути сприятливою для України

У цьому плані наявність двопартійного консенсусу в українському питанні, у питанні протидії російській експансії не лише в Україні, але й взагалі в глобальному вимірі – це буде, сподіваюсь, тією точкою дотику між демократами й республіканцями, між Конгресом і адміністрацією, де вони зможуть співпрацювати. І з одного боку, посилювати санкції, протидію російській експансії, а з другого – посилювати допомогу Україні. У тому числі мілітарну допомогу зброєю і, можливо, фінансами чи інвестиціями. Тому загалом це нова ситуація, яка зараз вимальовується в Сполучених Штатах, і вона може бути сприятливою для України” – зауважив політаналітик.

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