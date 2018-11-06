Багато що може відбутися вперше на проміжних виборах у США

Після виборів 6 листопада склад Конгресу США може стати набагато різноманітнішим, адже у цьогорічних проміжних виборах у США бере участь велика кількість жінок, представників меншин і кандидатів-новачків.

Зараз жінки складають лише приблизно п'яту частину Конгресу, і в ньому досі переважають білі та чоловіки. Про це пише Politico.

Видання склало перелік кандидатів, вибори яких можуть стати безпрецедентною подією:

першим губернатором індіанського походження може стати демократка Полетт Джордан у штаті Айдахо;

першим губернатором - відкритим транссексуалом – демократка Крістін Холлквіст у штаті Вермонт;

першою чорношкірою жінкою губернатором – демократка Стейсі Ебремс у Джорджії;

першою жінкою в Конгресі корейського походження – республіканка Юнг Кім у Каліфорнії;

першою жінкою в Конгресі індіанського походження – Деб Хааленд у Нью-Мексико і Шаріс Дейвідс у Канзасі;

першою жінкою-сенаторкою в багатьох штатах – лише 30 штатів мали жінок-представників у Сенаті. Цього року шанс мають республіканка Марша Блекберн у Теннессі та дві кандидатки в Аризоні – демократка Кирстен Сінема і республіканка Марта МакСеллі.

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