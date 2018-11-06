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США

Багато що може відбутися вперше на проміжних виборах у США

Кандидатка від Республіканської партії Марта МакСеллі, м. Меса, штат Арізона, 28 серпня 2018 року.

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Після виборів 6 листопада склад Конгресу США може стати набагато різноманітнішим, адже у цьогорічних проміжних виборах у США бере участь велика кількість жінок, представників меншин і кандидатів-новачків.

Зараз жінки складають лише приблизно п'яту частину Конгресу, і в ньому досі переважають білі та чоловіки. Про це пише Politico.

Видання склало перелік кандидатів, вибори яких можуть стати безпрецедентною подією:

  • першим губернатором індіанського походження може стати демократка Полетт Джордан у штаті Айдахо;
  • першим губернатором - відкритим транссексуалом – демократка Крістін Холлквіст у штаті Вермонт;
  • першою чорношкірою жінкою губернатором – демократка Стейсі Ебремс у Джорджії;
  • першою жінкою в Конгресі корейського походження – республіканка Юнг Кім у Каліфорнії;
  • першою жінкою в Конгресі індіанського походження – Деб Хааленд у Нью-Мексико і Шаріс Дейвідс у Канзасі;
  • першою жінкою-сенаторкою в багатьох штатах – лише 30 штатів мали жінок-представників у Сенаті. Цього року шанс мають республіканка Марша Блекберн у Теннессі та дві кандидатки в Аризоні – демократка Кирстен Сінема і республіканка Марта МакСеллі.

Дивіться також: Проміжні вибори у Конгрес: найцікавіші і найбільш унікальні виборчі ролики жінок-кандидаток

Проміжні вибори у Конгрес: найцікавіші і найбільш унікальні виборчі ролики жінок-кандидаток. Відео
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Проміжні вибори у Конгрес: найцікавіші і найбільш унікальні виборчі ролики жінок-кандидаток. Відео

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