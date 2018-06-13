Дуже ймовірно, що в атаках у Сирії було застосовано хімічну зброю

Створена за підтримки ООН Організація із заборони хімічних озброєнь заявила в середу, що вона підтвердила те, що в атаках у північному районі Сирії були застосовані заборонені хімічні речовини зарин і хлорин.

У новому звіті організації сказано, що зарин правдоподібно використано на південь від міста Лтаменах 24 березня 2017 року. Експерти організації також дійшли висновку, що хлорин був застосований як зброя наступного дня в районі лікарні в Лтаменах і в навколишньому районі.

Організація заявила, що її висновки основані на свідченнях очевидців і вивчених зразках.

Групу експертів Організавції із заборони хімічних озброєнь було створено у 2014 році у відповідь на численні звинувавчення про хімічні атаки в Сирії з мандатом «встановити факти, що стосуються звинувань. Експертам не дано мандату висунути звинувачення проти сторони, котра ймовірно провела атаки.

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