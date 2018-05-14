В Конгресі розкритикували жест Трампа на зустріч Китаю перед 2-м раундом торгових переговорів

Трамп зробив крок на зустріч Китаю на початку важливого тижня торгових переговорів між Китаєм та США.

В неділю президент Трамп заявив, що він допоможе китайській телекомунікаційній компанії ZTE "повернутись до бізнесу", вказавши, що в Китаї під загрозою опинилось багато робочих місць після того, як уряд США припинив доступ цій компанії до американських постачальників.

Демократ-конгресмен Адам Шифф розкритикував це рішення Трампа, наголосивши у Twitter: “наші розвідувальні установи попередили, що технології та телефони ZTE становлять величезну кіберзагрозу для безпеки. Вам потрібно більше піклуватись про національну безпеку, аніж китайські робочі місця".

Сенатор-республіканець Марко Рубіо заявив: "Проблема з ZTE не в робочих місцях і торгівлі. Будь-яку телекомунікаційну компанію в Китаї можуть примусити бути інструментом китайських шпигунів без постанови суду, або іншої процедури. Ми – ненормальні, якщо дозволимо їм діяти в США без більш суворих обмежень".

"Сподіваюсь, це не початок відступу стосовно Китаю. В той час, як китайські компанії мають необмежений доступ до ринків США і перебувають під захистом наших законів, багато американських компаній було зруйновано після того, як Китай заблокував доступ на ринки і вкрав інтелектуальну власність", - наголосив Рубіо.

Цього тижня до Вашингтона прибуває головний економічний радник президента Сі Цзіньпіна з метою продовження переговорів. Американські компанії також матимуть нагоду висловити адміністрації Трампа свої думки стосовно запланованого введення митних тарифів на китайські товари, повідомляє CNN.

В цьому контексті увагу привернула діяльність китайської компанії високих технологій ZTE.

Минулого місяця міністерство торгівлі США заборонило американським компаніям продавати запчастини, або надавати послуги ZTE – компанії, що виробляє смартфони та інше телекомунікаційне устаткування.

Заборону було накладено після заяви Вашингтона, що ZTE порушила умови угоди, в рамках якої китайська компанія погодилась сплатити штраф у 1,2 мільярда доларів за порушення американських санкції стосовно Ірану та Північної Кореї.

ZTE, яка має 75 000 співробітників по всьому світові, оскаржила рішення. Компанія також заявила, що припиняє більшість своєї діяльності через цю заборону.

Трамп, як видається, надав можливість ZTE вижити, розмістивши твіт в неділю. Він також заявив, що міністерству торгівлі США було "надано вказівки", повернути ZTE у бізнес.

"Адміністрація Трампа пом’якшує свою позицію і відходить від використання найбільш руйнівної зброї у переговорах, - заявив Кен Чеунг, спеціаліст з валютної стратегії Міцуго Банку в Гонконгу, - другий раунд переговорів має бути більш конструктивним".

Віце-прем”єр Китаю Ліу Ге очолить китайську делегацію до Вашингтона цього тижня.

Читайте більше про перший раунд переговорів: Китай вдався до потужних заходів у торговій війні зі США​

Про масштабність завдань, які стоять перед сторонами переговорів, стало відомо з довгого переліку, оприлюдненого під час першого раунду торговельних переговорів.

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