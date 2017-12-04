Членство у НАТО не подобається більшості чорногорців - опитування IRE

Лише 14% опитаних дуже підтримують тезу, що Росія має право на певну роль в ухваленні рішень в Україні; дещо підтримують дану думку - 27% чорногорців

54% чорногорців негативно ставляться до членства у НАТО. На це вказують результати дослідження проведеного Міжнародним республіканським інститутом (IRE). Як відомо, цього року Чорногорія офіційно стало 29 країною-членом Північноатлантичного альянсу.

Відповідно до дослідження, лише 28% чорногорців дуже підтримують членство у НАТО; дещо підтримуть членство в Альянсі - 15%. Для порівняння дуже проти виступають 41% опитаних і дещо проти - 10%. Не визначились із позицією - 10% чорногорців.

При цьому 40% - негативно сприймають роль НАТО у світі.

Окрім цього 51% опитаних заявили, що плата за членство в Альянсі є дуже високою для країни, 33% - вважають, що членство становить загрозу туристичній галузі країни.

Прикметно, що 55% опитаних виступили за ідею, що "Росію треба вважати партнером у питанні європейської безпеки та залучити її до європейських безпекових структур".

Лише 14% опитаних дуже підтримують тезу, що Росія має право на певну роль в ухваленні рішень в Україні; дуже проти цієї позиції виступили 20% опитаних. При цьому дещо підтримують дану думку 27% чорногорців, а дещо непогоджуються із нею - 16%.

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