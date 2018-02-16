Чи хоче Росія миру? – Курт Волкер про основну проблему для миротворчої місії на Донбасі

"Ричард Ґован написав продуманий звіт про те, як поновити мир на сході України, але Росія все ще має вирішити чи вона хоче миру", - написав у Twitter спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Звіт аналітичного центру Rasmussen Global було складено Ричадом Ґованом, експертом з питань ООН Колумбійського університету. В звіті експерт радить ООН розглянути введення контингенту у 20 000 військовослужбовців з країн, які не є членами НАТО і 4 000 поліцейських для того, щоб допомогти врегулювати кризу в Україні.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фоґ Расмуссен радить прочитати звіт Ґована, де йдеться про те, яка саме миротворча місія може принести тривалий мир на Донбасі.

На шляху затвердження миротворчих сил ООН є великі перепони. Так, Росія, яка має право вето в Раді Безпеки ООН, має погодитись з цим форматом.

"Ця діяльність вимагатиме залучення ряду європейських країн, таких як Швеція, країн, які мають досвід миротворчих операцій, таких як Бразилія, та країн, яким довіряє Росія, таких як Білорусь", - заявив пресі Ричад Ґован.

Створення миротворчих сил, на думку Ґована, дозволить провести місцеві вибори в Україні, що є ключовою частиною Мінських домовленостей.

"Якщо вдасться достатньо швидко розгорнути присутність на місцях, добре було б перейти до місцевих виборів за 12 місяців, а потім залишити миротворців на період охолодження, скажімо, два роки загалом", - наголосив Ґован.

Дивіться також: Керівник спостерігачів ОБСЄ на Донбасі визнає, що його підлеглі бачать не усе