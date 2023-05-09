Якщо Захід береже зброю "на чорний день", то війна Росії - уже "чорний день" - Клеверлі про далекобійні ракети й винищувачі

Україна повинна перемогти у війні Росії, і найбільш гуманний спосіб це зробити - це перемогти швидко, а для цього західні союзники повинні надати Києву "найкращі інструменти, тут і зараз". Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час дискусії у вашингтонському аналітичному центрі "Атлантична рада" у вівторок.

Відповідаючи на запитання про те, яка позиція Великої Британії у питанні відправлення Україні сучасних винищувачів та далекобійної зброї, Клеверлі сказав: "Моя відповідь така: якщо ми відкладаємо речі "на чорний день", то це вже - "чорний день". І коли постійний представник Ради Безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда, - це настільки важливо для нашої системи безпеки, що ми повинні відповісти, і ми маємо відповісти потужно".

Глава британського МЗС додав, що на початку року Лондон вирішив "відчутно збільшити" свою відповідь, щоб російська війна закінчилась перемогою України якомога швидше, щоб запобігти якомога більшій кількості смертей: "Ми повинні допомогти їм перемогти швидко, [...] і найкращий спосіб - надати їм для цього найкращі інструменти тут і зараз. І Велика Британія була дуже активною у нашій підтримці й чітко заявляла, що ця підтримка має надійти від союзників якомога швидше. Бо як я казав: ми хочемо, щоб це закінчилось, закінчилось скоро, і закінчилось тим, що Росія виводить свої війська й Україна повертає свою державу".

Клеверлі також пояснив, що Лондон визнає важливість протиповітряної оборони для України, додавши, що країна не має винищувачів F-16, запит про які постійно озвучує президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. Але, нагадав Клеверлі, Британія поставила танки, боєприпаси, бронемашини, підкресливши, що союзникам варто еволюціонувати у питанні засобів допомоги - так само як українці еволюціонують зі своїми стратегіями на полі бою.

Глава британського МЗС застеріг Захід від уповільнення темпів підтримки Києва, адже це може створити небезпечний прецедент і зіграє на руку Росії. За його словами, українці у своїй рішучості та силі відсічі перевищили очікування, однак контрнаступ не буде легким.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Клеверлі під час візиту до Вашингтона має заплановані зустрічі із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та лідерами Конгресу, щоб обговорити довгострокові зобов’язання США та Великої Британії щодо України.

Візит підкреслить "зусилля Великої Британії щодо забезпечення довгострокових міжнародних зобов’язань щодо виходу України з війни як сильної, суверенної та вільної нації", тож "Джеймс Клеверлі наголосить на важливості постійного єдиного міжнародного фронту для забезпечення перемоги України".

При цьому американські видання припускають, що Британія, ймовірно, готується надіслати Києву ракети великої дальності. Лондон став лідером між західних союзників із надання нових досконаліших систем озброєння для України, зокрема першим оголосив про навчання українських пілотів на винищувачах західного зразка і надання Києву важких бойових танків Challenger 2.

Тепер, за повідомленнями у медіа, може йтися про Storm Shadow - крилату ракету повітряного базування, що призначена вражати високозахищені цілі з великої відстані.