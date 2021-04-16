Якщо Росія почне просувати свої війська в Україні, запрошення Путіна на кліматичний саміт треба відкликати - експерт США

22-23 квітня США проводитимуть віртуальний кліматичний саміт, до участі у якому Білий дім запросив 40 світових лідерів. Подія приурочена до Дня землі, який щорічно відзначають 22 квітня, а також цей саміт має стати майданчиком для обговорення питань довкілля замість щорічного, спершу перенесеного, а потім цілком скасованого через пандемію, кліматичного саміту ООН COP26.

Як зазначає Reuters, адміністрація президента Джо Байдена хоче відновити свою провідну роль у боротьбі проти кліматичних змін. Зокрема, серед планів: оголосити про повернення Сполучених Штатів до Паризької кліматичної угоди, пише Politico, а також скоротити викиди індустрії США у довкілля принаймні у половину до 2030 року й отримати такі ж зобов'язання від інших країн.

Чи візьме Путін участь у кліматичному саміті?

Серед запрошених президентом Байденом лідерів - генсек Компартії Китаю Сі Цзінпін та російський президент Володимир Путін. Іще минулого тижня американські медіа повідомляли, що Путін, ймовірно, планує взяти участь в обговоренні.

У четвер після телефонної розмови між Путіним і Байденом, введення низки нових американських санкції проти Росії та на тлі загострення ситуації на Донбасі, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія розглядає питання участі у саміті.

У відповідь на запитання журналістів про те, чи накладені на Росію американські санкції в економічній, кіберсфері та за дії в Криму завадять запропонованій Байденом зустрічі із Путіним, Пєсков відповів, що це буде рішенням самих президентів.

Що про ймовірну зустріч Байдена й Путіна думають експерти?

Колишній високопосадовець Держдепу Девід Креймер під час онлайн-дискусії в аналітичному Центрі з аналізу європейської політики (CEPA) висловив думку, що "якщо Росія почне вводити свої війська на територію України" або якщо опозиціонер Олексій Навальний "помре у в'язниці", адміністрація Байдена має запроваджувати нові суворіші санкції.

Креймер підкреслив, що "звісно, Росія вже там (в Україні - ред.), вона вже вторглась", але якщо вона почне "просувати свої вже значні мобілізовані сили", США потрібно "діяти дуже швидко" - "в ідеалі, із союзниками, але якщо необхідно, й самостійно".

Й випадку, якщо станеться одна із цих подій, каже Креймер, запрошення Путіну взяти участь у кліматичному саміті повинно бути відкликаним, а "ідея про двосторонню зустріч має бути цілковито відкинута".

Але інша оглядачка CEPA Андреа Кендалл-Тейлор заявила, що вважає ідею зустрічі двох лідерів гарною ідеєю. Крім участі Росії в саміті, йдеться про можливість особистої зустрічі двох президентів.

"Чимало людей може вбачати у цьому м'якість щодо Путіна, але ця адміністрація президента США розглядає дипломатію не як нагороду за певну поведінку, а як можливість відправити суворі повідомлення, й Байден показав своїм дзвінком, що він може відправляти суворі повідомлення".

Деніел Фрід, колишній координатор санкцій Держдепу, також вважає, що особисті переговори президентів США та Росії можуть бути корисними: "Якщо адміністрація Байдена поставить себе у позицію, що не можна зустрічатись із Путіним, допоки не зміниться його поведінка, вона зажене себе у глухий кут, тому що ми можемо не захотіти дотримуватись цієї позиції, й тоді це виглядатиме як поступки".

Тож Фрід каже, що пропонувати зустрітись на умовах Байдена - мудре рішення, однак від зустрічі не потрібно очікувати забагато, а лише сфокусуватись на встановленні каналів комунікації й чітко заявити позицію США: "Уперед, проведіть зустріч із Путіним, але цього разу - жодних "кнопок перезапуску" відносин, перебільшених очікувань".

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