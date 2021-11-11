CNN: США готують нові санкції проти Білорусі

Сполучені Штати Америки готують "подальші санкції", покликані притягнути лідерів Білорусі до відповідальності за "продовження атак на демократію, права людини та міжнародні норми", повідомив представник Ради з національної безпеки при Білому домі. Заява була передана телеканалом CNN.

"Ми глибоко стурбовані нелюдськими діями режиму Лукашенка і рішуче засуджуємо їхню бездушну експлуатацію та примушення вразливих людей", – заявив представник уряду США, згідно з телеканалом.

Нові санкції будуть запроваджені у "тісній координації з ЄС та іншими партнерами та союзниками", додав представник, повідомляє CNN.

Посадовець не уточнив, коли їх можуть запровадити.

Як повідомляє МЗС Німеччини, очільник цього відомства сьгодні обговорив питання ситуації на кордоні ЄС та Білорусь із литовським колегою.

"Вони погодились, що ЄС має накласти подальші санкції. А також, що мігрантам має бути якнайшвидше надано доступ до гуманітарної допомоги", - твітує МЗС Німеччини.

"Картини з кордону Білорусі та Польщі викликають шок. Люди використовуються режимом Лукашенко як зброєю з політичною метою. Ці нелюдяні дії та гібридні атаки мають припинитись. Ми прагнемо розширити масштаб чинного режиму санкцій", - заявив напередодні верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

США, ЄС та НАТО звинувачують режим Лукашенка у створенні кризи з мігрантами на східному кордоні Євросоюзу з метою дестабілізації блоку. Такі дії буцімто є помстою за санкції за порушення прав людини, накладені країнами Заходу на Білорусь.

У серпні Білий дім оголосив про масштабний указ, спрямований проти представників білоруського режиму, причетних до порушень прав людини та придушення демократії в Білорусі.

Раніше, у відповідь на заплановане розширення санкцій проти Білорусі з боку ЄС, лідер країни Олександр Лукашенко озвучив можливість перекриття транзиту вантажів та газу через територію Білорусі до Євросоюзу.

Як повідомляв "Голос Америки", деякі коментатори вказують, що погрози Лукашенка можуть бути оманливими, а здатність їх втілити - залежить від позиції Росії.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", "Радіо Свобода", БелТА.

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