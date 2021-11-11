Європа продовжує потерпати через енергетичну залежність - оглядачі про погрози Лукашенка зупинити транзит газу та вантажів до ЄС

У відповідь на заплановане розширення санкцій проти Білорусі, лідер країни Олександр Лукашенко погрожує перекрити транзит вантажів та газу через територію Білорусі до Євросоюзу. Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на державне інформаційне агентство Білорусі БелТА.

Як відзначає "Радіо Свобода", через територію Білорусі проходить російський газопровід "Ямал-Європа". Залізничні шляхи країни використовує Китай для транзиту вантажів. А автошляхами країни проходить близько двох третин перевезень із Європи до Росії. Окрім того, на транспортні послуги припадає майже половину експорту в економіці країни.

Як повідомляє видання Bloomberg, ціни на газ у Європі зросли після заяв Лукашенка. Його заяви коментують новинарі, оглядачі та політики на Заході. Дехто вказує на те, що ситуація унаочнює залежність Європи під традиційних джерел енергії та авторитарних режимів.

"Що ж… можна було очікувати: лідер Білорусі озвучує ідею відрізати Європу від газу у ході протистояння щодо мігрантів. ЄС не спромігся стати енергоефективним, ба навіть гірше: з "Північним потоком-2", ми залежимо від Газпрому та диктаторів у Мінську та Москві", - твітує євродепутат від ЄНП Пітер Ван Дален.

"Погрози Лукашека відрізати газ, імовірно, сприятимуть енергетичному переходу Європи більше, ніж кліматичний саміт COP26", - твітує журналіст Аріс Руссінос.

Деякі коментатори вказують, що погрози Лукашенка можуть бути оманливими, а здатність їх втілити - залежить від позиції Росії.

"Смішно, бо раніше російський "Газпром" зменшив транзит через "Ямал" - очевидно не тому, що Лукашенко про це просив", - відзначає колишня журналістка а нині експертка американського дослідницького центру "Атлантична Рада" Анна Любакова.

"Лукашенко погрожує відрізати ЄС від газу. Це б позбавило "Газпром" прибутків. Закриття автошляхів - це навіть більш значний крок, який би позбавив Росію іморту є ЄС, а швидко налагодити інші шляхи складно. Як далеко він може піти, залежатиме від того, яку ціну готовий заплатити Кремель", - пише Март Краг, заступник директора шведського аналітичного центру Stockholm Center for Eastern European Studies.

На думку дослідника, Європейський континет наближається до виникнення нового поділу, близького до так званої "Залізної завіси" Холодної війни.

"Ця стіна буде лише частково територіальною, але переважно віртуальною, позбавляючи людей права на рух та торгівлю через кордони", - пише експерт.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", БелТА, Bloomberg.

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