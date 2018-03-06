Конгресмени звернулись до Тіллерсона: як в Україні, так і в США громадською думкою хотіли маніпулювати з-за кордону

Конгресмени-демократи Тед Лью та Вакін Кастро звернулись з листом до держсекретаря США Рекса Тіллерсона і закликали його пояснити, чому Державний департамент не використав кошти, виділені Конгресом для того, щоб боротись з іноземною пропагандою.

"Починаючи від дій Росії в Україні до втручання у вибори США та наших союзників, міжнародні кампанії з дезінформації не просто поширюють антизахідні настрої. Такі кампанії маніпулюють громадською думкою, намагаючись змінити факти, зашкодити демократії і інтересам США", - наголошується в листі конгресменів.

В своєму зверненні вони запитали Тіллерсона, чому Держдеп не виконав рішення, підтримуване обома партіями, доручити Центру глобальної взаємодії (в рамках зовнішньополітичного відомства), очолити боротьбу зі дезінформацією, яка шкодить інтересам США.

"Відмова від витрачання грошей за проектом Центру глобальної взаємодії (GEC) є ще одним прикладом неспроможності адміністрації Трампа використовувати інструменти, надані Конгресом, для адекватної відповіді на втручання Росії у вибори 2016 року і протистояння її зусиллям зашкодити майбутнім виборам в листопаді", - наголосили конгресмени.

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