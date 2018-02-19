Зловживаючи поняттям "геноцид" стосовно України, пропаганда знецінює цей термін

Все частіше прокремлівські ЗМІ та оратори називають «геноцидом» те, що не має до геноциду жодного стосунку, зазначає аналітичний проект «ЄС проти Дезінформації».

Крім зневаги до жертв справжніх геноцидів, зловживання цим терміном шкодить визначенню самої концепції геноциду як масштабного порушення прав людини, переконані аналітики.

Український «геноцид»

Україна, можливо, є найбільшою ціллю такого альтернативного вживання терміну геноцид, вважають дослідники.

Навмисне, для того, щоб ще більше віддалити Україну, слово «геноцид» часто використовують прокремлівські ЗМІ, говорячи про поводження з російськомовним населенням Криму та сходу України.

Один з таких прикладів – обговорення на шоу державного російського «Першого каналу» в вересні 2017 року. Там стверджувалось: «ніхто в Києві не хоче мирних переговорів. Вони збираються проводити геноцид в Донецьку та Луганську».

Важливо зазначити, що місії з захисту прав людини, які відвідували Україну в 2014 році, не побачили доказів небезпеки для російських меншин в Україні.

Візовий «геноцид»

Термін «візовий геноцид» використовувався на урядовому рівні в Росії при описанні вимоги ЄС для тих, хто проживає в Криму, подавати заявки на візи в Києві, а не в Росії.

Латвійський «геноцид»

В грудні 2017 року, коментатор контрольованого Росією каналу НТВ сказав: «те, що зараз відбувається в Латвії є лінгвістичним геноцидом російськомовних, рухаючись в бік етнічного геноциду».

«Кулінарний геноцид»

Канал державної російської пропаганди «Спутнік» використовував навіть такий термін, щоб ввести в оману стосовно дій ЄС, які, за звинуваченнями, були спрямовані на заборону кебабів.

Зловживання концепцією «геноцид» прокремлівськими ЗМІ не є випадковим, це - системне явище, і перелік наведений вище та інші випадки, свідчать, що ця тенденція стає все більш поширеною, наголошують аналітики.

Використання терміну «геноцид» по відношенню до чогось, що не стосується геноциду, призводить до того, що термін знецінюється і втрачає свою силу.

За іронією, зловживання словом перетворює його на зброю проти тих цінностей, які це слово має захищати: цінності прав людини, гідності, несумісних з масштабними порушеннями прав людини, які ми називаємо геноцидом, переконані дослідники.

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