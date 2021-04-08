Україна та Індія фіксують рекордне зараження коронавірусом, у США все більше хворіє молодь

Загальна ситуація із пандемією у світі продовжує загострюватись, свідчать інтерактивні дані ВООЗ. За останній тиждень щодня фіксують в середньому понад півмільйона нових випадків зараження. Після певного спаду у середині лютого більшість країн знову переживають нову хвилю захворюваності.

США

Попри високі темпи вакцинації населення головний імунолог США Ентоні Фаучі заявив, що занепокоєний зростанням кількості хворих на коронавірус, що триває третій тиждень.

За минулу добу у країні виявили понад 60 тисяч нових випадків COVID-19. "Це майже перегони між вакцинацією людей та новою хвилею зараження", - сказав Фаучі CNN. Майже половина усіх випадків сконцентрована у п'яти із 50 американських штатів: Нью-Йорку, Пеннсильванії, Мічигані, Флориді та Нью-Джерзі.

Хоча днями колишній високопосадовець висловив сумнів, що Сполученим Штатам загрожує "четвертий справжній спалах" коронавірусу у той час, коли темпи вакцинації зростають, напередодні президент Джо Байден пояснив, що "навіть із рекордною швидкістю, з якою ми рухаємся, ми ще навіть не на півшляху до вакцинації понад 300 мільйонів американців", і для успішного протистояння новій хвилі потрібний час.

Це майже перегони між вакцинацією людей та новою хвилею зараження

Як розповів Фаучі, нові зараження спостерігаються серед молодших людей, зокрема, через відкриття шкіл і дитячих садків. До того ж 75% старшого населення країни отримали вакцину, а от масове щеплення молодих і здорових людей розпочали не всі штати.

Також у США, як повідомляють Fox, віднедавна домінує новий штам вірусу, вперше виявлений у Великій Британії. Цей варіант вважають більш небезпечним.

Україна

Україна вийшла на перше місце у Європі за кількістю нових випадків коронавірусу. Міністерство охорони здоров'я та РНБО повідомляють, що у країні фіксують найбільшу кількість госпіталізацій та смертей від коронавірусу за час пандемії.

надійніші показники – кількість госпіталізацій і летальні випадки. І ці величини зростають

7 квітня в Україні за добу виявили понад 19 тисяч нових хворих на коронавірус, із них понад 400 – медики. За цей період 5092 українців потрапили до лікарні з COVID-19, і 464 людина померла.

При цьому деякі дослідники припускають, що реальна кількість хворих в Україні може бути вищою, адже рівень діагностики є недостатнім.

Як пояснив "Радіо Свобода" керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк, "надійніші показники – кількість госпіталізацій і летальні випадки. І ці величини зростають".

Експерти, пише "Радіо Свобода", припускають, що пік іще не пройдено. На їхню думку, уникнути зростання кількості смертей та колапсу медицини має допомогти вакцинація, проте вони зазначають, що українська влада катастрофічно запізнилася із закупівлею вакцини від COVID-19.

​Європа та світ

У Франції влада повідомляє про позитивні сигнали ефективності нового суворого локдауну в країні. Зокрема, місцевим жителям не дозволяють залишати домівку, відходячи далі, ніж 10 кілометрів, а загальнонаціональна комендантська година починається о 7 вечора.

Велика Британія із наступного тижня планує послабити коронавірусні обмеження через позитивну динаміку захворюваності, але деякі оглядачі вважають, що таке рішення - передчасне і може призвести до нової хвилі. Про це повідомляє видання Bloomberg

Тим часом, Індія, як повідомляють CNN, також фіксує найвищу за увесь час кількість нових виявлених заражень за добу - понад 126 тисяч. Через другий спалах, який переживає країна, виробники вакцин призупинили постачання препарату до інших країн, але попри це у країні спостерігають нестачу вакцин, аби щепити населення й зупинити негативну тенденцію.

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